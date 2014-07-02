Парова турбощітка
Рішення, що дозволяє відмовитися від стомлюючого протирання поверхонь: парова турбощітка, що полегшує та вдвічі прискорює виконання прибиральних робіт (зокрема, очищення швів та стиків).
Використання парової турбощітки значно полегшує і вдвічі прискорює прибирання порівняно зі звичайними методами чищення. Вона чудово підходить для виконання робіт, що вимагають інтенсивного відтирання. Вібрація щетини, що збільшує очищувальну дію пари, багаторазово підвищує ефективність видалення бруду, що знаходиться в важкодоступних місцях (кутах, швах, вздовж кромок і т. д.).
Особливості та переваги
Щітка, що обертається
- Збільшення очищувального ефекту пари та прискорення збирання на 50 %
- Забезпечує прибирання без зусиль без необхідності тертя навіть областей, які є важкодоступними, такі як тріщини, краї і т.д.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,101
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,155
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 125 x 45
Сумісна техніка
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + Насадка для вікон
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + пляшка в подарунок
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
Області застосування
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Змішувач для умивальника / раковини
- Крани
- Робочі поверхні на кухні
Запчастини для Парова турбощітка
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