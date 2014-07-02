Використання парової турбощітки значно полегшує і вдвічі прискорює прибирання порівняно зі звичайними методами чищення. Вона чудово підходить для виконання робіт, що вимагають інтенсивного відтирання. Вібрація щетини, що збільшує очищувальну дію пари, багаторазово підвищує ефективність видалення бруду, що знаходиться в важкодоступних місцях (кутах, швах, вздовж кромок і т. д.).