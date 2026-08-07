Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navíjecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.
Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení) a ručním šroubením, 20 m. Ochrana proti zlomení M 22 x 1,5 m. S dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Délka (m)
|20
|Připojovací závit
|1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,1
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