Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice

Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navíjecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.

Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení) a ručním šroubením, 20 m. Ochrana proti zlomení M 22 x 1,5 m. S dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 20
Připojovací závit 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,1
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice