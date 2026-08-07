Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m

Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)

Automatický naviják hadice z nerezové oceli. S otočným držákem. Vhodné pro 20 m vysokotlakou hadici.

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 20
Teplota (°C) max. 150
Max. tlak (bar) 200
Hmotnost včetně obalu (kg) 17,1

Obsah balení

  • Buben na navíjení hadic

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Náhradní díly Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

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