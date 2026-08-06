Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 20
Teplota (°C) max. 100
Max. tlak (bar) 200
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 13,3

Obsah balení

  • Buben na navíjení hadic

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