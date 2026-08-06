Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m

Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 20
Teplota (°C) max. 130
Barva antracit
Hmotnost včetně obalu (kg) 16,9

Obsah balení

  • Buben na navíjení hadic

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Příslušenství
Náhradní díly Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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