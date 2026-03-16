Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

Vysokotlaké prodloužení hadic pro pistoli "Best" s Quick Connect-připojením. 6m dlouhé prodloužení hadice se stará o vyšší flexibilitu a rozšiřuje akční rádius VT čističe. Jednoduše napojit mezi pistoli Quick Connect a starou VT hadicí a již se pracuje lépe. Kvalitní hadice DN-8 je zesílena textilním pletivem a disponuje ochranou před zlomením a stabilním mosazným připojením pro dlouhou životnost. Hadicové prodloužení vydrží tlak až do 180 bar a je vyrobeno pro teploty do 60 °C . Prodlužovací hadici lze použít i spolu s čisticími prostředky. Vhodná pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher z řad K2-K7.

Charakteristické znaky a výhody
6 m prodlužovací hadice
  • Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
Quick Connect konektor
  • Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (bar) 180
Délka (m) 6
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 245 x 245 x 55
