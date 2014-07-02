Imitoru

0,5 m pikkune roostevabast terasest imitoru (DN 35) märg- ja kuivtolmuimejatele. Ideaalne märja mustuse imemiseks ja söövitavate elementide imemiseks.

0,5 m pikkune roostevabast terasest imitoru (DN 35) märg- ja kuivtolmuimejatele. Ideaalne märja mustuse imemiseks ja söövitavate elementide imemiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kogus (tk.) 1
Materjal Roostevaba teras
Pikkus (mm) 505
Värvus Hõbedane
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 505 x 37 x 37
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