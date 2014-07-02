Imitoru
0,5 m pikkune roostevabast terasest imitoru (DN 35) märg- ja kuivtolmuimejatele. Ideaalne märja mustuse imemiseks ja söövitavate elementide imemiseks.
0,5 m pikkune roostevabast terasest imitoru (DN 35) märg- ja kuivtolmuimejatele. Ideaalne märja mustuse imemiseks ja söövitavate elementide imemiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kogus (tk.)
|1
|Materjal
|Roostevaba teras
|Pikkus (mm)
|505
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|505 x 37 x 37