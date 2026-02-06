Tänu eriti pehmele rullile puhastab kõva põranda otsik hoolikalt ja püsiva toimega tundlikke kõvasid parkett-, laminaat-, kork-, PVC-, linoleum- ja plaatpõrandaid. See töötati välja spetsiaalselt seadmetele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax ning libiseb üle põranda õrnalt ja sujuvalt. Teine kõva põranda otsiku eelis on paindlik liigend, mis tagab väga hea manööverdusvõime ja ligipääsu mööblialusele pinnale. Muud praktilised funktsioonid: põrandaotsiku LED-id toovad mustuse esile ja tagavad nii veel põhjalikuma puhastamise.