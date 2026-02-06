Tolmuimeja otsik
Kärcheri kõva põranda otsikud akutoitel tolmuimejatele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax puhastavad õrnalt isegi tundlikke kõvasid põrandaid.
Tänu eriti pehmele rullile puhastab kõva põranda otsik hoolikalt ja püsiva toimega tundlikke kõvasid parkett-, laminaat-, kork-, PVC-, linoleum- ja plaatpõrandaid. See töötati välja spetsiaalselt seadmetele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax ning libiseb üle põranda õrnalt ja sujuvalt. Teine kõva põranda otsiku eelis on paindlik liigend, mis tagab väga hea manööverdusvõime ja ligipääsu mööblialusele pinnale. Muud praktilised funktsioonid: põrandaotsiku LED-id toovad mustuse esile ja tagavad nii veel põhjalikuma puhastamise.
Omadused ja tulu
Pehme rull õrnaks puhastamiseks
- Tundlike põrandate kaitse.
LED-id tolmu paremaks esiletõstmiseks
- Nii saab tõhusalt eemaldada nähtamatut tolmu.
Painduv ühendus
- Suurepärane manööverdusvõime, lihtne puhastada ka mööbli alt.
Pehme löögikaitse
- Mustusprofiil põrandaotsiku külgedel kaitseb tundlikke piirkondi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|265 x 113 x 255
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Lakitud parkett
- Korkpõrandad