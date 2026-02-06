Turbohari mini
Täiendav imemisvõime maksimaalse puhastustulemuse saavutamiseks: miniturbohari tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja eemaldab tõhusalt isegi lemmikloomade karvad. Saadaval juhtmeta tolmuimejate tarvikuna.
Miniturbohari eemaldab oma kiiresti pöörleva rullharjaga vaevata ebemed ja lemmikloomakarvad pehmelt mööblilt ja paljudelt muudelt pindadelt. See kompaktne tarvik on ideaalne kitsaste ja raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Pärast kasutamist saab rullharja otsikult kergesti eemaldada ja puhastada. Miniturbohari on tolmuimejate VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax ideaalne tarvik.
Omadused ja tulu
Loomakarvade põhjalikuks ja kindlaks eemaldamiseks
- Kiiresti pöörlev hari suurendab puhastusvõimet.
- Lemmikloomakarvad, ebemed ja paljud muud lisandid eemaldatakse tõhusalt.
- Sobib ideaalselt pehme mööbli ja kitsaste kohtade puhastamiseks.
Eemaldatav hari
- Harja saab puhastamiseks hõlpsasti eemaldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|146 x 143 x 86
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Polster
- Madratsid