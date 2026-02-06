Miniturbohari eemaldab oma kiiresti pöörleva rullharjaga vaevata ebemed ja lemmikloomakarvad pehmelt mööblilt ja paljudelt muudelt pindadelt. See kompaktne tarvik on ideaalne kitsaste ja raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Pärast kasutamist saab rullharja otsikult kergesti eemaldada ja puhastada. Miniturbohari on tolmuimejate VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax ideaalne tarvik.