Izmjenjivi nastavak Car&Bike za WB 120 i WB 100
Savršen za čišćenje vozila i motocikala: izmjenjivi nastavak Car & Bike od mikrovlakana za rotirajuću četku za pranje.
Inovativni nastavak za četku za pranje od mekanih mikrovlakana pričvršćuje se čičkom na tanjur četke i mogu se zasebno prati u perilici rublja na maks. 60 °C. Izmjenjivi nastavak Car & Bike za rotirajuću četku za pranje WB 120 prikladan je za posebno nježno čišćenje vozila i motocikala. Nastavak je kompatibilan i s prethodnom četkom WB 100.
Značajke i prednosti
Inovativan nastavak od mikrovlakana s čičkom
- Prvi zamjenjivi i perivi tekstilni nastavak za rotirajuću četku visokotlačnog čistača.
Posebno nježno čišćenje
- Idealan za čišćenje osjetljivih površina kao što je lak.
Odvojiv i periv
- Strojno pranje na maks. 60 °C.
Opcijski pribor
- Raznolikija primjena rotirajuće četke za pranje.
Kompatibilnost
- Mogućnost uporabe s rotirajućom četkom za pranje WB 120 i prethodnom četkom WB 100.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tekstila
|75 % poliester, 25 % poliamid
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|153 x 153 x 39
Videos
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.