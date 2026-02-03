Izmjenjivi nastavak Car&Bike za WB 120 i WB 100

Savršen za čišćenje vozila i motocikala: izmjenjivi nastavak Car & Bike od mikrovlakana za rotirajuću četku za pranje.

Inovativni nastavak za četku za pranje od mekanih mikrovlakana pričvršćuje se čičkom na tanjur četke i mogu se zasebno prati u perilici rublja na maks. 60 °C. Izmjenjivi nastavak Car & Bike za rotirajuću četku za pranje WB 120 prikladan je za posebno nježno čišćenje vozila i motocikala. Nastavak je kompatibilan i s prethodnom četkom WB 100.

Značajke i prednosti
Inovativan nastavak od mikrovlakana s čičkom
  • Prvi zamjenjivi i perivi tekstilni nastavak za rotirajuću četku visokotlačnog čistača.
Posebno nježno čišćenje
  • Idealan za čišćenje osjetljivih površina kao što je lak.
Odvojiv i periv
  • Strojno pranje na maks. 60 °C.
Opcijski pribor
  • Raznolikija primjena rotirajuće četke za pranje.
Kompatibilnost
  • Mogućnost uporabe s rotirajućom četkom za pranje WB 120 i prethodnom četkom WB 100.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tekstila 75 % poliester, 25 % poliamid
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 153 x 153 x 39
Videos
Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
