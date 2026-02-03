Inovativni nastavak za četku za pranje od mekanih mikrovlakana pričvršćuje se čičkom na tanjur četke i mogu se zasebno prati u perilici rublja na maks. 60 °C. Izmjenjivi nastavak Car & Bike za rotirajuću četku za pranje WB 120 prikladan je za posebno nježno čišćenje vozila i motocikala. Nastavak je kompatibilan i s prethodnom četkom WB 100.