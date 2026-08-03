PS 20 Čistač površina
Električni ribač idealan je dodatak za modele KHB- i OC 6-18 pri čišćenju malih površina i stepenica.
Električni čistač PS 20 za modele KHB- i OC 6-18 ima dvije integrirane mlaznice, kao i zaštitu od prskanja s čekinjama i može se okretati za 90 stupnjeva. To olakšava pristup teško dostupnim mjestima.
Značajke i prednosti
Dvije integrirane mlaznice
- Učinkovitije čišćenje površina u usporedbi s mlaznicama s jednim mlazom.
Kompaktna izvedba
- Idealno za čišćenje teško dostupnih mjesta.
Dvije produžne cijevi
- Ovisno o primjeni, PS 20 Handheld može se koristiti sa ili bez nastavka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|729 x 198 x 768
Područja primjene
- Terasa
- Balkon
- Stepenice
- Staze
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.