Kärcher držač za mop (40 cm) sa kopčom opremljen je kopčom za pričvršćivanje na leđima, zglobom s rotacijom od 360° i džepnim nastavkom koji je jednostavan za korištenje. Držač je idealan za korištenje sa svim ručkama s promjerom otvora između 18 mm i 23 mm, kao što su naše aluminijske i teleskopske ručke.