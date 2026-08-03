Držač krpe 40cm s kopčom

Držač za mop (40 cm) s kopčom za pričvršćivanje na leđima, rotacijom od 360° i nastavkom za džep za brzo mijenjanje.

Kärcher držač za mop (40 cm) sa kopčom opremljen je kopčom za pričvršćivanje na leđima, zglobom s rotacijom od 360° i džepnim nastavkom koji je jednostavan za korištenje. Držač je idealan za korištenje sa svim ručkama s promjerom otvora između 18 mm i 23 mm, kao što su naše aluminijske i teleskopske ručke.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Prilog za tekstil Džepovi
Materijal PA / Staklena vlakna / PP
Radna širina (cm) 40
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š) (mm) 400 x 110
Držač krpe 40cm s kopčom
Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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