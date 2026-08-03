Držač krpe 40cm s kopčom
Držač za mop (40 cm) s kopčom za pričvršćivanje na leđima, rotacijom od 360° i nastavkom za džep za brzo mijenjanje.
Kärcher držač za mop (40 cm) sa kopčom opremljen je kopčom za pričvršćivanje na leđima, zglobom s rotacijom od 360° i džepnim nastavkom koji je jednostavan za korištenje. Držač je idealan za korištenje sa svim ručkama s promjerom otvora između 18 mm i 23 mm, kao što su naše aluminijske i teleskopske ručke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Prilog za tekstil
|Džepovi
|Materijal
|PA / Staklena vlakna / PP
|Radna širina (cm)
|40
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š) (mm)
|400 x 110
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje