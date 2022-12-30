Čišćenje hotelskih soba
Čista hotelska soba ključna je za ugodan boravak, bilo za poslovne goste ili obitelji na odmoru. Nitko ne želi vidjeti mrlje na tepihu ili prljave umivaonike. Negativni dojmovi teško se ispravljaju i mogu voditi lošim ocjenama. Čiste sobe pružaju gostima zadovoljstvo i osiguravaju dobre recenzije. Kako bi se postigla higijenska soba, važno je optimalno organizirati čišćenje. Evo vodiča za postizanje besprijekorne hotelske sobe.
Rezervacija sobe od strane gosta izraz je povjerenja. To znači očekivanje visokih higijenskih standarda i skrbi za dobrobit gostiju. Prilikom čišćenja soba, detaljni popisi i smjernice od velike su koristi. Također je nužna oprema prilagođena lokalnim uvjetima i materijalima u hotelu. Redovita obuka osoblja pomaže osigurati učinkovito čišćenje i dosljednu kvalitetu usluge.
Čišćenje hotelskih soba: Uvjerljiv rezultat korak po korak
Potrebno je razlikovati svakodnevno čišćenje tijekom boravka gosta od temeljitog čišćenja nakon odjave. Svježe pospremljeni kreveti obavezni su za svakog novog gosta. Intenzitet čišćenja prilagođava se prigodi, ovisno o potrebama i vremenu. Složeniji zadaci, poput dubinskog čišćenja tepiha, obavljaju se rjeđe, primjerice na kraju sezone. U svakodnevnom čišćenju važno je slijediti ustaljenu rutinu, čisteći od prljavijeg prema čišćem te od vrha prema dolje. Dodatno, čišćenje treba započeti suhim metodama i završiti mokrim.
Općenito, čišćenje hotelske sobe može se podijeliti u sljedeće korake:
1. Provjetravanje
Prvi korak je otvoriti prozore ili provjeriti postavke klima uređaja. Tijekom čišćenja, klima uređaj možete prilagoditi za ugodniji rad. Po završetku čišćenja, važno je vratiti klima uređaj na prethodne postavke.
2. Odlaganje
Prljave ručnike, posteljinu i ostale korištene predmete treba ukloniti iz sobe. Također, potrebno je prikupiti i odložiti sav otpad.
3. Pospremanje
4. Nanošenje sredstava za čišćenje
Čišćenje hotelskih soba započinje u kupaonici. Prvo se nanose sredstva za čišćenje koja treba ostaviti da djeluju, poput pjene za WC ili stijenke tuša. Dok ta sredstva djeluju, možete nastaviti s čišćenjem ostalih dijelova sobe.
5. Spremanje kreveta
Hotelski kreveti trebaju uvijek biti svježe pospremljeni.
6. Čišćenje površina
Površine se uglavnom čiste ručno uz pomoć različitih alata za čišćenje. Suha krpa za prašinu idealna je za uklanjanje slobodne prljavštine. Za vlažne površine mogu se koristiti krpe od mikrovlakana i sredstva za čišćenje u spreju. Alternativno, mogu se upotrijebiti prethodno natopljene krpe, koje se prije čišćenja urone u otopinu i stave u kantu. Da bi hotelska soba bila temeljito očišćena, važno je obuhvatiti i teško dostupna te skrivena područja.
7. Obnavljanje zaliha
Nakon čišćenja svih površina, hotelska soba se ponovno oprema, uključujući mini bar, posuđe i ostale potrebne predmete.
8. Čišćenje kupaonice u hotelskoj sobi
Čišćenje kupaonice u hotelskoj sobi uključuje čišćenje svih površina, uključujući WC, tuš kabinu, ili kadu, umivaonik i sl. Obično se koristi ručna oprema za čišćenje, no učinkovit izbor mogu biti i parni čistači. Para prodire čak i u teško dostupna mjesta i ima učinak na smanjenje klica. Još jedan koristan alat je usisavač za prozore i površine. Može se koristiti za praktično čišćenje staklenih površina i pločica bez ostavljanja tragova, jer se voda usisava.
9. Usisavanje
Nakon čišćenja kupaonice slijedi usisavanje podova u hotelskoj sobi. Vrsta usisavača ovisi o podlozi: tvrde podove najbolje je čistiti mokro/suhim usisavačem, dok su za tepihe prikladni usisavači s četkom. Kombinacija usisavanja i četkanja učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu s vlakana. Usisavač za tepihe omogućuje najtemeljitije čišćenje tekstilnih podloga.
Prilikom usisavanja ne treba zaboraviti teško dostupna mjesta, kao što su prostori ispod kreveta. Za čišćenje ormarića i letvica na stropu preporučuju se teleskopski stupovi ili produžni setovi. Takva oprema poboljšava sigurnost rada jer osoblje ne mora koristiti ljestve.
Prozori se temeljito peru povremeno, a svakodnevno se uklanjaju samo tragovi poput otisaka prstiju i mrlja.
Higijenska teorija boja: 4 boje za učinkovito i sigurno čišćenje hotelske sobe
Za sigurno i higijensko čišćenje hotelskih soba koristi se sustav boja za različita područja. Ovaj sustav obuhvaća četiri boje: crvenu, zelenu, plavu i žutu. Svaka boja označava specifično područje, čime se sprječava prijenos klica. Na primjer, krpa koja je korištena za čišćenje WC-a ne smije se koristiti za kuhinjski pult. Pribor za čišćenje, poput kanta i krpa, dostupan je u tim bojama, a sredstva za čišćenje mogu se također prilagoditi ovoj shemi boja.
U kupaonici:
- Crvena: koristi se za WC, pisoar i pločice u njihovoj neposrednoj blizini.
- Žuta: koristi se za čišćenje umivaonika, pločica, polica, slavina, ogledala, tuš kabina i kade.
Izvan sanitarnog prostora:
- Plava: koristi se za čišćenje namještaja, poput stolica, stolova, polica i vrata.
- Zelena: služi za čišćenje kuhinjskog prostora.
Praktični savjeti
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Usisavači na baterije olakšavaju rad jer ne zahtijevaju pomicanje kabela i smanjuju opasnost od spoticanja. Ruksak usisavači na baterije dodatno omogućuju slobodno kretanje jer se ne zapinju za namještaj.
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Madrac hotelskog kreveta treba usisati odgovarajućim priborom. Preporučuje se okretanje madraca svakih nekoliko mjeseci. Ako madrac ima mrlje, one se mogu ukloniti sredstvima za čišćenje, uz pridržavanje uputa proizvođača madraca.
10. Čišćenje poda
Tvrdi podovi u malim sobama obično se čiste mopom.
Međutim, za male površine idealni su mali i okretni strojevi za ribanje, koji osiguravaju higijensku čistoću. Važna prednost je što korisnici ne dolaze u kontakt s prljavom vodom, jer se koristi svježa voda, a prljava se odmah usisava. Zbog toga je pod odmah suh.
Kao i usisavači, dostupni su i strojevi za ribanje i sušenje na baterije, što uklanja opasnost od spoticanja i olakšava uporabu. Pri mokrom čišćenju poda preporučuje se prvo očistiti pod glavnih prostorija, a zatim kupaonice.
11. Vizualni pregled
Vizualni pregled važan je korak za čišćenje hotelskih soba. Tijekom pregleda provjeravaju se stvari poput funkcionalnosti namještaja, primjerice televizora. Ako je potrebno dodatno djelovanje, relevantne informacije šalju se središnjem uredu. Ako se otkrije svježa mrlja na tepihu ili presvlakama, treba je odmah ukloniti. Svježe mrlje lakše se čiste, dok uzrok starih mrlja može biti teže utvrditi. Ako mrlja nije uklonjiva ili je prevelika, potrebna je dodatna oprema. To može biti uređaj za ekstrakciju raspršivanjem s malom ručnom mlaznicom, koji nije u standardnom kompletu za svakodnevno čišćenje.
Savjet: Dobro je znati
90 % svih mrlja je topivo u vodi. Uobičajene vrste mrlja koje se susreću prilikom čišćenja hotelske sobe uključuju kavu, čaj, crno vino, kolu, voćne sokove, lak za cipele i lak za nokte.
Čišćenje tepiha
Tepih je topao, prigušuje buku i stvara ugodnu atmosferu. Ovisno o materijalu i kvaliteti, tekstilne podne obloge mogu biti osjetljive na vlagu i mrlje. To može brzo dovesti do neurednog izgleda. Čišćenje tepiha zahtijeva stručnost, jer je važno poznavati strukturu presvlake i svojstva čišćenja pojedinih komponenti. Evo što treba uzeti u obzir pri čišćenju tepiha i kako brzo ukloniti mrlje.
Čišćenje tepiha u hotelskoj sobi
Kako bi tepih ostao u dobrom stanju što je dulje moguće, potrebno je povremeno temeljito čišćenje, uz redovito uklanjanje mrlja. Da biste odgodili skupe i vremenski zahtjevne osnovne čišćenja hotelske sobe, preporučuje se redovito međučišćenje. Tijekom međučišćenja male površine tepiha mogu se tretirati strojem za ekstrakciju raspršivanjem. Za tepihe koji nisu pomični, koristi se mali stroj za čišćenje tepiha, koji učinkovito uklanja prljavštinu u gornjoj polovici vlakana i osvježava tepih. Važna prednost ove metode je da tepih bude suh i spreman za hodanje za 20 do 40 minuta, što omogućuje održavanje sobe u prodaji.
Međučišćenje tepiha
Tepisi, iako lijepi i ugodni pod nogama, skloni su habanju. Tragovi prljavštine nastaju postupno i ne mogu se jednostavno ukloniti usisavačem, čak ni uz savjesno održavanje. Kako bi se produžilo vrijeme do skupog dubinskog čišćenja, preporučuje se međučišćenje podnih obloga. Tehnike poput iCapsola, jastučića od mikrovlakana ili pređe prikladne su za osjetljive obloge poput hotelskih predvorja i hodnika.
12. Dezinfekcija hotelske sobe
Ako je obavezno, sljedeći korak je dezinfekcija dodirnih točaka, poput kvaka, daljinskih upravljača, telefona, prekidača i prozorskih ručki.
13. Završna provjera sobe
Nakon čišćenja slijedi završna provjera kako bi se osiguralo da je sve očišćeno. To osigurava da gost nađe sobu u savršenom stanju. Također, treba resetirati klima uređaj. Osvježivači zraka često se koriste kako bi sobi dali završni pečat mirisa povezanog s čistoćom.
Učinkoviti timski rad
U velikim hotelima, dvoje ljudi često radi zajedno kao tim prilikom čišćenja soba. Svaka osoba preuzima određene zadatke, primjerice, jedan čisti kupaonicu, a drugi sobu. Prednost timskog rada je što se značajniji zadaci, poput spremanja kreveta, obavljaju zajedno, što ih čini lakšima. Ovaj pristup je posebno koristan kada se gosti odjavljuju, a novi prijavljuju.
Dubinsko čišćenje hotelske sobe
Dubinsko čišćenje hotelskih soba treba provoditi otprilike jednom godišnje. Ovo detaljno čišćenje pomaže održati hotelsku sobu u dobrom stanju. Neizbježno je ako se otkriju štetočine ili ako je gost bolestan. Obično soba nije upotrebljiva 24 sata tijekom dubinskog čišćenja. Zato ga treba planirati izvan sezone ili na kraju sezone kako bi se smanjili ekonomski zastoji. Kombiniranjem čišćenja više soba, poput cijelog kata, može se postići veća ekonomičnost. Osim čišćenja prozora, dubinsko čišćenje uključuje i temeljito čišćenje poda, ovisno o vrsti podne obloge.