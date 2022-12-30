Čišćenje hotelskih soba

Prilikom usisavanja ne treba zaboraviti teško dostupna mjesta, kao što su prostori ispod kreveta. Za čišćenje ormarića i letvica na stropu preporučuju se teleskopski stupovi ili produžni setovi. Takva oprema poboljšava sigurnost rada jer osoblje ne mora koristiti ljestve.

Prozori se temeljito peru povremeno, a svakodnevno se uklanjaju samo tragovi poput otisaka prstiju i mrlja.