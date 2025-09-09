Ručni parni čistač za spa i wellness centre

Kako očistiti fuge i pločice ručnim parnim čistačem?

Fuge i pločice očistite tako da usmjerenom mlaznicom omekšate naslage, po potrebi ih obradite odgovarajućom četkom te zatim uklonite odvojenu prljavštinu i vlagu čistom krpom od mikrovlakana.

Para je posebno korisna za fuge, rubove i spojeve koje je teško dosegnuti standardnim priborom za čišćenje.

Prije rada provjerite jesu li fuge, silikonski spojevi i brtvila očuvani jer para može dodatno oslabiti već oštećene dijelove.

Parni čistač za čišćenje sauna i tuševa

U saunama i tuševima para se može primijeniti na keramičkim pločicama, staklenim stijenkama, metalnim armaturama i drugim površinama otpornima na temperaturu i vlagu. Takav način čišćenja olakšava uklanjanje ostataka sapuna i drugih nečistoća iz tuš-kabina i parnih soba.

Drvene klupe, zidove i druge elemente u sauni čistite parom samo ako proizvođač materijala ili završnog premaza dopušta takav način održavanja. Nakon čišćenja prostor treba dobro osušiti i prozračiti.

Površine oko bazena i jacuzzija

Pločice, fuge i kutovi oko bazena i jacuzzija mogu se održavati parnim čistačem. Djelovanje pare omekšava prljavštinu, masnoće i druge naslage na prikladnim tvrdim materijalima.

Parno čišćenje u ovom se slučaju odnosi na površine oko bazena i jacuzzija. Ne zamjenjuje obradu vode, održavanje filtracijskih sustava ni druge postupke određene higijenskim planom objekta.

Planirate li cjelovito održavanje bazena i wellness zone, pogledajte vodič o čišćenju bazena i okolnih područja.

Masažni stolovi i wellness oprema

Određeni dijelovi masažnih stolova, radnih kolica i druge wellness opreme mogu se čistiti parom ako su materijali otporni na temperaturu i vlagu. Takva primjena olakšava uklanjanje ostataka ulja, losiona i drugih nečistoća.

Paru ne treba usmjeravati prema električnim komponentama, upravljačkim pločama, nezaštićenim spojevima ni presvlakama koje proizvođač nije odobrio za takav način čišćenja.

Nakon rada uklonite odvojenu prljavštinu i vlagu te pričekajte da se površina potpuno osuši prije ponovne uporabe. Kada interni higijenski protokol zahtijeva dodatnu dezinfekciju, ona se provodi kao zaseban postupak.

Staklo, ogledala i armature

Čišćenje parom olakšava uklanjanje masnih tragova, ostataka kozmetičkih proizvoda i drugih nečistoća sa stakla, ogledala i armatura. Za ravnomjerno čišćenje koriste se odgovarajući nastavci, nakon čega se površina briše čistom krpom od mikrovlakana ili nastavkom za staklo.

Kod vrlo hladnih staklenih površina paru ne treba odmah nanositi iz neposredne blizine. Površinu je bolje postupno zagrijavati kako bi se smanjio rizik od temperaturnog šoka.

Kod slavina, ručki i drugih armatura prethodno provjerite je li završni premaz otporan na čišćenje parom.

Podne površine

Profesionalni model s odgovarajućom podnom mlaznicom prikladan je za održavanje keramičkih pločica i drugih zatvorenih, temperaturno otpornih podova. Podna mlaznica ravnomjerno raspoređuje paru, dok odgovarajuća krpa prikuplja omekšanu prljavštinu.

Prije parnog čišćenja uklonite rastresitu prljavštinu usisavanjem ili metenjem. Količinu pare zatim prilagodite vrsti poda i stupnju zaprljanosti.

Laminat, vinil, drvo i podove s osjetljivim ili oštećenim spojevima čistite parom samo ako proizvođač poda dopušta takav način održavanja.

Za učestalije čišćenje većih podnih površina prikladan je Kärcher SG 4/4, koji je opremljen za profesionalno podno čišćenje i dulje radne cikluse.