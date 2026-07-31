Teppe- og polsterrens RM 519, 1l
Flytende rengjøringsmiddel med hurtigtørkende formel for vedlikeholdsrengjøring. Egnet for tepper, ryer, møbeltrekk, bilseter osv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|1
|Vekt (kg)
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|100 x 100 x 215
Produkt
- Hurtigtørkende
- Rengjør grundig
- Ideell for sporadisk bruk
- Skreddersydd for Kärcher-maskiner med garantert materialkompatibilitet
- Flasken er laget av 100 % resirkulert plast
- Produsert i Tyskland
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Teppebelagte gulv
- Tepper
- Møbeltrekk
- Bilseter