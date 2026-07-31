Teppe- og polsterrens RM 519, 1l

Flytende rengjøringsmiddel med hurtigtørkende formel for vedlikeholdsrengjøring. Egnet for tepper, ryer, møbeltrekk, bilseter osv.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 1
Vekt (kg) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Hurtigtørkende
  • Rengjør grundig
  • Ideell for sporadisk bruk
  • Skreddersydd for Kärcher-maskiner med garantert materialkompatibilitet
  • Flasken er laget av 100 % resirkulert plast
  • Produsert i Tyskland
Teppe- og polsterrens RM 519, 1l
Bruksområder
  • Teppebelagte gulv
  • Tepper
  • Møbeltrekk
  • Bilseter