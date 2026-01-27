CarpetPro Cleaner iCapsol, tablett RM 760, gir utmerkede rengjøringsresultater og korte tørketider takket være innovativ iCapsol-teknologi. De oppløselige tablettene er individuelt pakket i praktisk vannløselig film, noe som gjør det enkelt å dosere riktig mengde og gjør dem trygge å bruke. Den kraftige dyprenseren for sprayekstraksjon, som brukes med våre Puzzi møbel- og tepperensere, fjerner effektivt olje, fett og mineralbasert smuss. Det er ikke nødvendig å skylle, fordi den innovative, tidsbesparende (og kostnadsbesparende) iCapsol-teknologien bokstavelig talt innkapsler skitten når tekstilene rengjøres. På denne måten krystalliserer skitten seg når den tørker og kan enkelt støvsuges opp med en støvsuger, helt uten skylleprosessen. Den fosfatfrie CarpetPro Cleaner iCapsol, tablett RM 760, har Woolsafe-sertifisering, noe som betyr at den er egnet for gulvbelegg laget av både syntetiske og naturlige fibre.