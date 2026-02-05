H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist slange

Innovativ PremiumFlex høytrykkslange med Anti-Twist system for å hindre kveiling. 10 m lang. For Kärcher høytrykkspylere K2 - K7 uten slangetrommel.

Den 10 meters lange PremiumFlex erstatningsslangen setter en stopper for kveiling. Quick Connect adapteren gjør at høytrykkslangen kan kobles til høytrykkspyleren på et blunk. Laget av PVC-fri og ftalat-fritt materiale. Passer til alle Kärcher høytrykkspylere til konsument K2 - K7 uten slangetrommel.

Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkobling
  • Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Temperatur (°C) maks. 60
Maks. trykk (mPa) 18
Lengde (m) 10
Farge antrasitt
Vekt (kg) 1,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 245 x 245 x 65