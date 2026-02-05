Den 10 meters lange PremiumFlex erstatningsslangen setter en stopper for kveiling. Quick Connect adapteren gjør at høytrykkslangen kan kobles til høytrykkspyleren på et blunk. Laget av PVC-fri og ftalat-fritt materiale. Passer til alle Kärcher høytrykkspylere til konsument K2 - K7 uten slangetrommel.