H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist slange
Innovativ PremiumFlex høytrykkslange med Anti-Twist system for å hindre kveiling. 10 m lang. For Kärcher høytrykkspylere K2 - K7 uten slangetrommel.
Den 10 meters lange PremiumFlex erstatningsslangen setter en stopper for kveiling. Quick Connect adapteren gjør at høytrykkslangen kan kobles til høytrykkspyleren på et blunk. Laget av PVC-fri og ftalat-fritt materiale. Passer til alle Kärcher høytrykkspylere til konsument K2 - K7 uten slangetrommel.
Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkobling
- Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Maks. trykk (mPa)
|18
|Lengde (m)
|10
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|1,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|245 x 245 x 65