Overflatevasker FRV 30

Med integrert og automatisk suging av skittent vann gjør FRV 30 overflaterengjøringen enda mer effektiv. Det er ikke lenger behov for å skylle overflaten etter rengjøring, da det skitne vannet kan fjernes gjennom den medfølgende 5 meter lange sugeslangen. Ytterligere funksjoner inkluderer svertefrie styreruller og doble keramiske lagre. Maskinspesifikt dysesett må bestilles separat.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M 18
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,6
Tilbehør
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