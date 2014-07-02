Overflatevasker FRV 30

Med integrert og automatisk suging av skittent vann gjør FRV 30 overflaterengjøringen enda mer effektiv. Det er ikke lenger behov for å skylle overflaten etter rengjøring, da det skitne vannet kan fjernes gjennom den medfølgende 5 meter lange sugeslangen. Ytterligere funksjoner inkluderer svertefrie styreruller og doble keramiske lagre. Maskinspesifikt dysesett må bestilles separat.