UNIVERSAL MYK BØRSTE (PÅ LANGS)

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 200 x 35 x 48
Bruksområder
  • Sykler
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
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