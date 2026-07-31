XXL fugebørste
Uanstrengt og effektiv fugerengjøring – helt uten kjemikalier. Den store XXL-fugebørsten med fleksibelt ledd er den perfekte løsningen for rengjøring av en rekke ulike flisfuger.
XXL-fugebørsten er et spesielt nyttig tilbehør for damprengjøring. Den tidligere tidkrevende prosessen med å skrubbe sementfuger er nå gjort enklere enn noensinne med denne børsten. Fest enkelt børsten til forlengelsesrørene slik at den kan brukes komfortabelt i en oppreist arbeidsstilling. Børstens fleksible ledd sikrer god komfort både ved bruk på gulv og på vegger. Dampen fordeles raskt og jevnt over børsten og når selv områder som ellers er vanskelige å komme til. Størrelsen på fugebørsten og plasseringen av børstehårene på rekke er valgt slik at et så stort område som mulig kan rengjøres på kortest mulig tid. Dette gir en uovertruffen rask og enkel rengjøringsopplevelse – helt uten kjemikalier. Dersom børstehårene på et tidspunkt blir slitt, kan hele børsterekken enkelt byttes ut.
Egenskaper og fordeler
Materiale av høy kvalitet i busten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|156 x 39 x 217
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Bruksområder
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
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