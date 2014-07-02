Ładowarka do myjki do okien WV

Ładowarka do ładowania myjki do okien WV.

Ładowarka do ładowania myjki do okien WV.

Cechy i zalety
Kompatybilna z myjkami do okien WV i KV
  • Jeden adapter sieciowy do dwóch grup urządzeń.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 29 x 122 x 114