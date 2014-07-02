Ładowarka do myjki do okien WV
Ładowarka do ładowania myjki do okien WV.
Ładowarka do ładowania myjki do okien WV.
Cechy i zalety
Kompatybilna z myjkami do okien WV i KV
- Jeden adapter sieciowy do dwóch grup urządzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|29 x 122 x 114
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- WV 2 + KV 4 Premium Home Line
- WV 2 + KV 4 Premium Home Line Promo
- WV 2 Black Edition
- WV 2 Black Limited Edition
- WV 2 Plus
- WV 2 Plus C
- WV 2 Plus D500
- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus Multi Limited Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus P
- WV 2 Premium
- WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II
- WV 2 Premium Home Line
- WV 2 Premium Plus Home Line
- WV 5 Plus
- WV 5 Plus Anniversary Edition
- WV 5 Plus Frame Edition
- WV 5 Plus N
- WV 5 Plus – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium Home Line
- WV 5 Premium Home Line – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium – zestaw Non Stop
- WV 50 Plus
- WV 6 + KV 4
- WV 6 + KV 4 Premium Home Line
- WV 60 Plus
- WV 71 Plus Home Line
- WV 75 Plus
- WV Classic
- WV Classic Premium Home Line
- WV Easy Plus