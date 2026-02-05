LANCA VARIO POWER FULL CONTROL VP 120 DLA K 2 - K 3
Regulacja ciśnienia strumienia wody poprzez przekręcenie lancy. Lanca spryskująca VP 120 pasuje do myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 3.
Lanca spryskująca Vario Power: od niskociśnieniowego strumienia detergentu do strumienia wysokociśnieniowego z bezstopniową regulacją ciśnienia dokonywaną poprzez przekręcenie lancy spryskującej. Idealna do czyszczenia mniejszych obszarów wokół domu i w ogrodzie, takich jak ściany, chodniki, płoty i pojazdy. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 3.
Cechy i zalety
Płynna regulacja
- Ciśnienie może być regulowane w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni.
Nanoszenie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
- Płynna regulacja ciśnienia podawanej wody.
Oszczędność czasu
- Zmiana lancy nie jest konieczna.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|448 x 45 x 45
Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Fasady
- Murki ogrodowe
- Ścieżki
- Ogrodzenia
- Teren wokół domu i ogród