LANCA VARIO POWER FULL CONTROL VP 120 DLA K 2 - K 3

Regulacja ciśnienia strumienia wody poprzez przekręcenie lancy. Lanca spryskująca VP 120 pasuje do myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 3.

Lanca spryskująca Vario Power: od niskociśnieniowego strumienia detergentu do strumienia wysokociśnieniowego z bezstopniową regulacją ciśnienia dokonywaną poprzez przekręcenie lancy spryskującej. Idealna do czyszczenia mniejszych obszarów wokół domu i w ogrodzie, takich jak ściany, chodniki, płoty i pojazdy. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 3.

Cechy i zalety
Płynna regulacja
  • Ciśnienie może być regulowane w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni.
Nanoszenie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
  • Płynna regulacja ciśnienia podawanej wody.
Oszczędność czasu
  • Zmiana lancy nie jest konieczna.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 448 x 45 x 45

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Fasady
  • Murki ogrodowe
  • Ścieżki
  • Ogrodzenia
  • Teren wokół domu i ogród