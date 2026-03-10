ZESTAW DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI DREWNIANYCH I KAMIENNYCH

W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect ’n’ Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1. Zestaw do czyszczenia Power PS 40 pasuje do myjek ciśnieniowych Kärcher K2, K5 i K7.

Szczotka Power PS 40 posiada trzy wbudowane dysze wysokociśnieniowe. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach. Wyposażono ją w ściągaczkę ułatwiającą zgarnianie brudnej wody. Lanca pianowa przeznaczona jest do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji kamienia, fasad czy drewna.

Cechy i zalety
Szczotka PS 40 Power
  • Bardziej skuteczna od tradycyjnej szczotki
Środek do czyszczenia drewna 3-w-1, 1 l
  • Maksymalna wydajność czyszczenia, pielęgnacja i ochrona podczas jednej czynności.
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C
  • Szybsza i wygodniejsza zmiana detergentu za jednym kliknięciem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor antracyt
Waga (kg) 3,3
Waga z opakowaniem (kg) 4,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 744 x 303 x 759
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Tarasy