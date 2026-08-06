Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536, 750ml

Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536 to produkt do gruntownego czyszczenia wszystkich twardych podłóg. Skutecznie usuwa smugi. Chroni przed wilgocią, zapobiegając pęcznieniu podłóg i pozostawia przyjemny cytrynowy zapach.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 750
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 67 x 67 x 260
Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536, 750ml
Zastosowania
  • Posaki korkowe
  • Kamienne powierzchnie
  • Posadzki drewniane
  • Winyl