Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536, 750ml

Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536 to produkt do gruntownego czyszczenia wszystkich twardych podłóg. Skutecznie usuwa smugi. Chroni przed wilgocią, zapobiegając pęcznieniu podłóg i pozostawia przyjemny cytrynowy zapach.