Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536, 750ml
Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536 to produkt do gruntownego czyszczenia wszystkich twardych podłóg. Skutecznie usuwa smugi. Chroni przed wilgocią, zapobiegając pęcznieniu podłóg i pozostawia przyjemny cytrynowy zapach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|750
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|67 x 67 x 260
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posaki korkowe
- Kamienne powierzchnie
- Posadzki drewniane
- Winyl