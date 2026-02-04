G 180 Q Spolhandtag Quick Connect
Det nya spolhandtaget G 180 Q med Quick Connect är 13 cm längre och gör det nu ännu mer bekvämt och ergonomiskt att rengöra med Kärchers högtryckstvättar.
Längre, mer praktisk och ergonomisk: 13 cm mer gör skillnad på det nya spolhandtaget G 180 Q med Quick Connect, som gör högtryckstvätt mer komfortabel än någonsin tidigare. Det är också ett perfekt alternativt spolhandtag att använda ihop med Kärchers högtryckstvättar i prestandaklasserna från K 2 till K 7 som har en Quick Connect-adapter utan Full Control.
Egenskaper och fördelar
Quick Connect
- Quick Connector-system för enkel anslutning till spolhandtag och högtrycksslang.
Bajonettkoppling
- Gör alla Kärchertillbehör anslutningsbara.
Barnlås
- Spolhandtag med avtryckarspärr.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|551 x 43 x 188