G 180 Q Spolhandtag Quick Connect

Det nya spolhandtaget G 180 Q med Quick Connect är 13 cm längre och gör det nu ännu mer bekvämt och ergonomiskt att rengöra med Kärchers högtryckstvättar.

Längre, mer praktisk och ergonomisk: 13 cm mer gör skillnad på det nya spolhandtaget G 180 Q med Quick Connect, som gör högtryckstvätt mer komfortabel än någonsin tidigare. Det är också ett perfekt alternativt spolhandtag att använda ihop med Kärchers högtryckstvättar i prestandaklasserna från K 2 till K 7 som har en Quick Connect-adapter utan Full Control.

Egenskaper och fördelar
Quick Connect
  • Quick Connector-system för enkel anslutning till spolhandtag och högtrycksslang.
Bajonettkoppling
  • Gör alla Kärchertillbehör anslutningsbara.
Barnlås
  • Spolhandtag med avtryckarspärr.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
Mått (L × B × H) (mm) 551 x 43 x 188