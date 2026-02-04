10 m lång reservhögtrycksslang PremiumFlex. Tack vare det patenterade anti-twist-systemet är den extremt flexibel vilket gör att arbetet kan utföras obehindrat. Med Quick Connect kan slangen snabbt anslutas till högtryckstvätten. PVC- och ftalatfritt material. Passar alla Kärchers högtryckstvättar med QC anslutning i serie K2–K7 från årsmodell 2016. Med undantag för maskiner som har slangvinda eller Full Control-enheter i serien K2-K7.