H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

10 m lång reservhögtrycksslang PremiumFlex. Tack vare det patenterade anti-twist-systemet är den extremt flexibel vilket gör att arbetet kan utföras obehindrat. Med Quick Connect kan slangen snabbt anslutas till högtryckstvätten. PVC- och ftalatfritt material. Passar alla Kärchers högtryckstvättar med QC anslutning i serie K2–K7 från årsmodell 2016. Med undantag för maskiner som har slangvinda eller Full Control-enheter i serien K2-K7.

Egenskaper och fördelar
Ersättningsslang 10 m
  • Stor arbetsradie
Quick Connect-adapter
  • Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Anti-twist-system
  • Inte längre någon snubbelrisk: slangen vrids inte utan förblir flexibel för alla användningsområden.
Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 60
Max. tryck (MPa) 18
Längd (m) 10
Färg antracit
Vikt (kg) 1,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,3
Mått (L × B × H) (mm) 245 x 245 x 65