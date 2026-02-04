H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
10 m lång reservhögtrycksslang PremiumFlex. Tack vare det patenterade anti-twist-systemet är den extremt flexibel vilket gör att arbetet kan utföras obehindrat. Med Quick Connect kan slangen snabbt anslutas till högtryckstvätten. PVC- och ftalatfritt material. Passar alla Kärchers högtryckstvättar med QC anslutning i serie K2–K7 från årsmodell 2016. Med undantag för maskiner som har slangvinda eller Full Control-enheter i serien K2-K7.
Egenskaper och fördelar
Ersättningsslang 10 m
- Stor arbetsradie
Quick Connect-adapter
- Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Anti-twist-system
- Inte längre någon snubbelrisk: slangen vrids inte utan förblir flexibel för alla användningsområden.
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Max. tryck (MPa)
|18
|Längd (m)
|10
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|1,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|245 x 245 x 65