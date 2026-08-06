Helt rent i badrummet: Med mikrofiberduksatsen för badrum gjord med högkvalitativa mikrofibrer. De två mikrofiberdukarna till golvmunstycket EasyFix garanterar gnistrande rena badrumsgolv och kan tack vare systemet med kardborreband lätt och enkelt fästas vid golvmunstycket EasyFix och tas bort igen utan att du behöver komma i kontakt med smuts. Med hjälp av det grova mikrofiberöverdraget till handmunstycket är det enkelt att ta bort till och med envisa kalkavlagringar och tvålrester och mikrofiberputsduken kommer att få speglar och andra blanka ytor att blänka som nya.