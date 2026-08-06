Mikrofiberdukar set för badrum EasyFix
Den högkvalitativa satsen med mikrofiberdukar för ångrengöring i badrum innehåller två högkvalitativa golvdukar av mikrofiber, ett grovt mikrofiberöverdrag till handmunstycket och en mikrofiberputsduk.
Helt rent i badrummet: Med mikrofiberduksatsen för badrum gjord med högkvalitativa mikrofibrer. De två mikrofiberdukarna till golvmunstycket EasyFix garanterar gnistrande rena badrumsgolv och kan tack vare systemet med kardborreband lätt och enkelt fästas vid golvmunstycket EasyFix och tas bort igen utan att du behöver komma i kontakt med smuts. Med hjälp av det grova mikrofiberöverdraget till handmunstycket är det enkelt att ta bort till och med envisa kalkavlagringar och tvålrester och mikrofiberputsduken kommer att få speglar och andra blanka ytor att blänka som nya.
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativa
- Optimalt lossande av smuts och hög uppsamlingsnivå för utmärkt rengöringsresultat på alla hårda ytor.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Grovt mikrofiberöverdrag till handmunstycket med grova och mjuka mikrofibrer
- Optimal borttagning av kalkavlagringar och tvålrester tack vare grova fibrer.
- Optimal smutsupptagningsförmåga tack vare mjuka mikrofibrer.
Praktiskt system med kardborreband
- Golvrengöringsduk som lätt ansluts till golvmunstycket genom att trycka på det.
- Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Rem nedtill på golvrengöringsduken
- Du behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Polerduk i mikrofiber av hög kvalitet
- Polerar utan att lämna ränder.
- Mycket hög vattenabsorption.
Specifikationer
Tekniska data
|Tygfibersammansättning
|Polerduk: 70 % polyester, 30 % polyamid
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Hårda golv
- Duschkabin/badkar
- Handfat
- Beslag
- Speglar