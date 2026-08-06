Utrustad med en robust baskonstruktion med en hållbar yta av nickel är den innovativa DUO Advanced 1 foam lance också lämplig för högtrycksrengöring med riktigt aggressiva rengöringsmedel. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde på 400 till 600 l/h. Skumlansen kan enkelt ställas om till ett högtrycksläge. Lansen har en tvåliters ergonomiskt utformad och hållbar behållare för rengöringsmedel med anpassat handtag och stor öppning för smidig påfyllning. Sprayvinkeln kan flexibelt justeras och en exakt dosering av rengöringsmedlet uppnås i tre steg precis enligt rekommendationerna. Utformningen av doseringsfunktionen säkerställer att det inte finns någon risk för oavsiktlig förändring av doseringen efter utfört val.