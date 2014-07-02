Tapetnedtagare till ångtvättar
Tapetnedtagare, för enkel lossning av även hårt sittande tapeter med hjälp av het ånga.
Tapetborttagare, idealisk för borttagning av tapet- och klisterrester med ånga. Ångtvätt kan användas för borttagning av tapeter och färg.
Egenskaper och fördelar
Skrapmunstycke med öppningar för ångan
- Snäll mot ytan - avlägnsar snabbt tapeter och rester av lim.
Brett ångområde
- Lättare att avlägnsa tapeter från stora ytor
Läcker inte ut någon ånga
- Ångan tränger snabbt in i tapeten.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|320 x 220 x 100
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Tapet
- Även envis smuts