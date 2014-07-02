Tapetnedtagare till ångtvättar

Tapetnedtagare, för enkel lossning av även hårt sittande tapeter med hjälp av het ånga.

Tapetborttagare, idealisk för borttagning av tapet- och klisterrester med ånga. Ångtvätt kan användas för borttagning av tapeter och färg.

Egenskaper och fördelar
Skrapmunstycke med öppningar för ångan
  • Snäll mot ytan - avlägnsar snabbt tapeter och rester av lim.
Brett ångområde
  • Lättare att avlägnsa tapeter från stora ytor
Läcker inte ut någon ånga
  • Ångan tränger snabbt in i tapeten.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
Mått (L × B × H) (mm) 320 x 220 x 100
Användningsområden
  • Tapet
  • Även envis smuts