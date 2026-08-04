Krpa ECO!, rdeča, 40 cm

ECO! komplet krp v rdeči barvi. Z zankami iz mikrovlaken in pritrditvijo na žepe. Popolne za metodo predkondicioniranja in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.

Komplet ECO!Mop krp z zankami v rdeči barvi, razvit kot univerzalni mop, navdušuje z enakomerno in tesno razporejeno porazdelitvijo zank za vrhunsko pobiranje umazanije. Poliestrske zanke z visoko vsebnostjo mikrovlaken pomagajo tudi pri čiščenju blizu robov in poberejo ohlapno umazanijo iz kotov in robov. Krpa je popolna za industrijsko čiščenje in na drugih območjih z veliko količino umazanije ter na neravnih tleh. Zahvaljujoč sistemu barvnega kodiranja je mogoče krpo za brisanje jasno dodeliti določenemu delu, ki ga želite očistiti, in učinkovito preprečiti navzkrižno kontaminacijo. Sistem ECO!Mop je prav tako primeren tako za uporabo v sistemu ploščatih brisal z vozičkom z dvojnim vedrom ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico kot tudi za metodo s prej navlaženimi krpami - krpe namočite v vedro s pripravljeno čistilno raztopino. Drugi korak za suho brisanje predela pri obeh metodah na splošno ni potreben.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD
Vrsta tal Trde talne obloge / Prožna tla
Zgradba tal Gladka in visoko strukturirana
Raven nečistoč Nizko do srednje
Uporaba tekstila Trpežnost tekstila
Delovna širina (cm) 40
Pritrditev tekstila Žepki
Material 100% PET
Material tekstila mikrovlakna
Vrsta proizvodnje PET-tkana nosilna tkanina z všitimi zankami
Struktura tekstila Vrsta tkanja - z zankami
Pralna temperatura (°C) max. 90
Priporočilo glede pranja (°C) 60
Temperatura sušilnika (°C) 60
Cikli pranja¹⁾ pribl. 300
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek / teža na m² (Kg/g/m²) 0,165 / 30
Mere (D × Š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.

Krpa ECO!, rdeča, 40 cm
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje
Čistilna sredstva