S funkcijo eco!ogic je mogoče čas zalivanja dodatno zamakniti za 1 – 7 dni. S tem prihranite vodo in spodbudite rast korenin.

Če je funkcija nastavljena na [ -d ] je izklopljena in zalivanje se začne takoj, ko izmerjena vlažnost tal pade pod nastavljeno mejno vrednost.

Če je funkcija aktivirana, se zalivanje zamakne za nastavljeni čas.

Primer za dvodnevni zamik:

če spodnja mejna vrednost vlažnosti ni dosežena, se zalivanje glede na nastavitve začne v ponedeljek ob 8. uri. Če v tem času ni bilo dežja in je nastavljen zamik za 2 dni, se zalivanje začne šele v sredo ob 8. uri. Če pa je v tem času deževalo in so tla dovolj vlažna, se zalivanje začne šele ob naslednjem nastavljenem času, ko mejna vrednost ni dosežena. Čas zalivanja se tudi tedaj zamakne za 2 dni.