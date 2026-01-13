I-element je del Kärcherjevega sistema Rain Systems®. Povezuje dve cevi sistema Kärcher Rain Systems® ali kapljalne cevi in omogoča individualno prilagoditev glede na dane potrebe. I-element je idealen za priključitev kapljalne cevi na konec cevi sistema Kärcher Rain System® ali za povezovanje dveh cevi sistema Kärcher Rain System®. Montaža cevi je izjemno enostavna in zanjo ne potrebujete orodja. Cev enostavno potisnete na I-element in ga pritrdite s slepo matico. Kärcherjev sistem Rain System® združuje prednosti tehnike kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega sistema zalivanja. Zelo učinkovit sistem deluje s tlakom do 4 bare, nudi vam cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami, lahko ga individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.