Cev sistema Kärcher Rain System® je glavni sestavni del tega sistema. Ta znotraj sistema enakomerno porazdeli vodo. Na cev lahko namestite kapljalne, tesnilne in razpršilne manšete. Cev lahko po potrebi skrajšate ali podaljšate z uporabo I-delov ali T-delov. Na konec cevi lahko namestite npr. kapljalno cev. Cev je dolga 10 m. Tkana ojačitev je odporna proti visokemu tlaku in ne vsebuje ftalatov, kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva. Vremensko odporna in UV-obstojna zunanja plast varuje material, za svetlobo neprepustna vmesna plast pa preprečuje nastanek alg v cevi. Namestitev cevi je zelo preprosta in zanjo ne potrebujete orodja. Kärcher Rain System® združuje prednosti kapljalnega in navadnega zalivanja, deluje s tlakom do 4 bare ter obsega cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in razpršilnimi manšetami. Kärcher Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje z računalnikom SensoTimer za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.