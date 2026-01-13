Cev Kärcher Rain System®
Cev Kärcher Rain System® slednjega oskrbuje z vodo. Neposredno na cev lahko priključite različne komponente, ki jih lahko uravnavate.
Cev sistema Kärcher Rain System® je glavni sestavni del tega sistema. Ta znotraj sistema enakomerno porazdeli vodo. Na cev lahko namestite kapljalne, tesnilne in razpršilne manšete. Cev lahko po potrebi skrajšate ali podaljšate z uporabo I-delov ali T-delov. Na konec cevi lahko namestite npr. kapljalno cev. Cev je dolga 10 m. Tkana ojačitev je odporna proti visokemu tlaku in ne vsebuje ftalatov, kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva. Vremensko odporna in UV-obstojna zunanja plast varuje material, za svetlobo neprepustna vmesna plast pa preprečuje nastanek alg v cevi. Namestitev cevi je zelo preprosta in zanjo ne potrebujete orodja. Kärcher Rain System® združuje prednosti kapljalnega in navadnega zalivanja, deluje s tlakom do 4 bare ter obsega cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in razpršilnimi manšetami. Kärcher Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje z računalnikom SensoTimer za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.
Značilnosti in prednosti
Cev Kärcher Rain System®
- Kapljalne, tesnilne in razpršilne manšete lahko brez težav pritrdite.
Kakovostna vrtna cev
Okolju prijazno in zdravju neoporečno.
Brez kadmija, barija in svinca
Okolju prijazno in zdravju neoporečno.
6 let garancije
- Dolga življenjska doba.
Visoka temperaturna obstojnost od -20 do +65 °C
- Trpežnost zagotovljena.
Neprepustna vmesna plast
- Preprečevanje tvorjenja alg v cevi.
Priročna vrtna cev s tkano ojačitvijo, ki je odporna proti tlaku
Za lahko rokovanje.
- Zagotovljena trpežnost in dolga življenjska doba.
Priročna vrtna cev s tkano ojačitvijo, ki je odporna proti tlaku
3-slojna kakovostna vrtna cev
- Zelo prilagodljivo polaganje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″
|Dolžina cevi (m)
|10
|Maks. tlak (bar)
|4
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,209
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,24
|Mere (D × Š × V) (mm)
|262 x 258 x 70
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Gredice z rožami in zelenjavo