Kapljalne manšete omogočajo neposredno zalivanje rastlin in so del inovativnega sistema "Kärcher Rain System®". Lahko jih namestite na poljubno mesto cevi tega sistema. Montaža je enostavna, hitra in zanjo ne potrebujete orodja. Kapljalno manšeto odprete, cev za zalivanje na poljubnem mestu prebodete z že vgrajeno iglo in manšeto pritrdite tako, da jo zaprete. Končano. S pomočjo vrtljive glave lahko glede na potrebe nastavite količino vode od 0–10 l/h in se na ta način izognete nepotrebni porabi vode. Izjemno učinkovit Kärcherjev Rain System® deluje s tlakom do 4 bare in vam nudi cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami in združuje prednosti kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega zalivanja. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.