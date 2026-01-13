Kapljalna manšeta

Kapljalno manšeto z vgrajeno iglo lahko namestite na katero koli mesto na cevi Kärcherjevega sistema Rain System®. Nastavitev kapljanja omogoča direktno zalivanje rastlin.

Kapljalne manšete omogočajo neposredno zalivanje rastlin in so del inovativnega sistema "Kärcher Rain System®". Lahko jih namestite na poljubno mesto cevi tega sistema. Montaža je enostavna, hitra in zanjo ne potrebujete orodja. Kapljalno manšeto odprete, cev za zalivanje na poljubnem mestu prebodete z že vgrajeno iglo in manšeto pritrdite tako, da jo zaprete. Končano. S pomočjo vrtljive glave lahko glede na potrebe nastavite količino vode od 0–10 l/h in se na ta način izognete nepotrebni porabi vode. Izjemno učinkovit Kärcherjev Rain System® deluje s tlakom do 4 bare in vam nudi cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami in združuje prednosti kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega zalivanja. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.

Značilnosti in prednosti
Nastavljiva količina vode
  • Ciljno zalivanje rastlin po potrebi
Z iglo in manšeto
  • Montaža brez orodja.
Pritrditev na Kärcher Rain System® cev
  • Prilagodljiva, natančna namestitev
Manšeta, ki jo lahko ponovno zaprete
  • Manšeto lahko namestite po potrebi in jo nato odstranite
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 4
Kapaciteta pri 4 barih (l/h) 10
Barva Črna
Teža (Kg) 0,027
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,044
Mere (D × Š × V) (mm) 15 x 24 x 40

Obseg dobave

  • Kapljalne manšete: 5 Kos(i)

Oprema

  • Nastavljiva količina vode

Video posnetki

Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Gredice z rožami in zelenjavo
Dodatna oprema