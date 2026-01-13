Filter trdih delcev
Filter trdih delcev zanesljivo varuje Kärcherjev Rain System® pred delci umazanije. Vložek filtra lahko udobno in enostavno snamete in ga očistite.
Filter trdih delcev varuje Kärcherjev Rain System® pred delci umazanije. Filter namestite na konec dovodne cevi na prehod do Kärcherjevega sistema Rain System®. Vložek filtra lahko kadarkoli brez težav snamete in ga očistite. Na vhodni strani se nahaja priključek za cev, ki je združljiv z vsemi znanimi sistemi na klik. Izhodna stran predstavlja priključek za Kärcherjevo cev sistema Rain System® ali za kapljalno cev. Cevi lahko enostavno direktno nataknete ali jih s pomočjo slepe matice pritrdite brez potrebnega orodja. Učinkovit sistem zalivanja Rain System® združuje prednosti tehnike kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega sistema zalivanja. Sistem deluje s tlakom do 4 bare, lahko ga individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.
Značilnosti in prednosti
Vgrajen filter
- Zaščita sistema Kärcher Rain System® pred delci umazanije.
Snemljiv vložek filtra
- Filter je enostaven za čiščenje.
Ergonomska oblika
- Lahko rokovanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|G3/4
|Maks. tlak (bar)
|4
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,079
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,109
|Mere (D × Š × V) (mm)
|179 x 47 x 47
Obseg dobave
- Priključek za pipo G3/4
Oprema
- Priklop za Kärcher Rain System® cev
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Gredice z rožami in zelenjavo
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.