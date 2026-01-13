Filter trdih delcev varuje Kärcherjev Rain System® pred delci umazanije. Filter namestite na konec dovodne cevi na prehod do Kärcherjevega sistema Rain System®. Vložek filtra lahko kadarkoli brez težav snamete in ga očistite. Na vhodni strani se nahaja priključek za cev, ki je združljiv z vsemi znanimi sistemi na klik. Izhodna stran predstavlja priključek za Kärcherjevo cev sistema Rain System® ali za kapljalno cev. Cevi lahko enostavno direktno nataknete ali jih s pomočjo slepe matice pritrdite brez potrebnega orodja. Učinkovit sistem zalivanja Rain System® združuje prednosti tehnike kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega sistema zalivanja. Sistem deluje s tlakom do 4 bare, lahko ga individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.