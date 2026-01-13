Komplet šob
Komplet šob vsebuje različne pršilne, tesnilne in kapljalne manšete za namestitev na sistem Kärcher Rain System in za individualno dopolnitev učinkovitega sistema zalivanja.
Komplet šob je dopolnitev sistema Kärcher Rain System® in vsebuje 5 kapljalnih manšet, 10 tesnilnih in pršilnih manšet (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) in 5 klinov za pritrjevanje. Kapljalne in pršilne manšete lahko namestite na poljubno mesto na cevi sistema Kärcher Rain System®. Montaža manšet je enostavna, hitra in zanjo ne potrebujete orodja. Vgrajeno iglo odprte manšete enostavno zabodite v cev. Ko manšeto zaprete, jo s tem zanesljivo pritrdite na cev. Količino vode na kapljalni manšeti lahko poljubno nastavite (0-10 l/h). Nastavitev kota pršenja je s pomočjo vrtljive glave manšete nastavljiva vertikalno in horizontalno. Na šobi lahko glede na potrebe nastavite količino vode od 0 do 55l/h in tako zmanjšate porabo. Nepotrebne odprtine na cevi lahko zaprete s pomočjo tesnilnih manšet. Kärcherjev Rain System® združuje prednosti kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega zalivanja, deluje s tlakom do 4 bare in ga lahko individualno prilagodite skoraj za vse tipe vrtov.
Značilnosti in prednosti
Dopolnilni set za Kärcher Rain System®.
- Razširitev sistema Kärcher Rain System®
Nastavljiva količina vode razpršilnih šob in kapljalnih manšet
- Ciljno zalivanje rastlin po potrebi.
Pritrditev na Kärcher Rain System® cev
- Prilagodljiva, natančna namestitev.
Manšete z vgrajeno iglo
- Montaža brez orodja.
Gibljiva razpršilna glava razpršilne manšete
- Kot pršenja lahko udobno in optimalno nastavite
Razpršilne manšete z različnimi glavami šob
- Različni koti pršenja za ciljno zalivanje
Manšete, ki jih lahko ponovno zaprete
- Manšeto lahko namestite po potrebi in jo nato odstranite
Klin s pripomočkom za označevanje
- Določitev optimalne vtične globine
Klin z gumijastim obroček za pritrditev
- Optimalna pritrditev Kärcher Rain System® cevi in kapljalne cevi
Gumirana površina notranje strani tesnilne manšete
- Zanesljivo zapiranje manšetnih odprtin v cevi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|4
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,201
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,274
|Mere (D × Š × V) (mm)
|15 x 24 x 54
Obseg dobave
- Kapljalne manšete: 5 Kos(i)
- Tesnilne manšete: 10 Kos(i)
- Klini: 5 Kos(i)
- Pršilne manšete 360°: 2 Kos(i)
- Pršilne manšete 180°: 4 Kos(i)
- Pršilne manšete 90°: 4 Kos(i)
Oprema
- Nastavljiva količina vode
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Gredice z rožami in zelenjavo
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)