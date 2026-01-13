Komplet šob je dopolnitev sistema Kärcher Rain System® in vsebuje 5 kapljalnih manšet, 10 tesnilnih in pršilnih manšet (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) in 5 klinov za pritrjevanje. Kapljalne in pršilne manšete lahko namestite na poljubno mesto na cevi sistema Kärcher Rain System®. Montaža manšet je enostavna, hitra in zanjo ne potrebujete orodja. Vgrajeno iglo odprte manšete enostavno zabodite v cev. Ko manšeto zaprete, jo s tem zanesljivo pritrdite na cev. Količino vode na kapljalni manšeti lahko poljubno nastavite (0-10 l/h). Nastavitev kota pršenja je s pomočjo vrtljive glave manšete nastavljiva vertikalno in horizontalno. Na šobi lahko glede na potrebe nastavite količino vode od 0 do 55l/h in tako zmanjšate porabo. Nepotrebne odprtine na cevi lahko zaprete s pomočjo tesnilnih manšet. Kärcherjev Rain System® združuje prednosti kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega zalivanja, deluje s tlakom do 4 bare in ga lahko individualno prilagodite skoraj za vse tipe vrtov.