Kapljalna cev

10 m dolga kapljalna cev je zaradi enakomernega dovajanja primerna za učinkovito zalivanje živih meja in grmičevja. Cev ne vsebuje ftalatov in jo lahko podaljšate na 50 m.

10 m dolga kapljalna cev je del sistema Kärcher Rain System®. Voda iz cevi kaplja enakomerno vzdolž celotne dolžine in pristane točno tam, kjer jo potrebujete. S tem je zagotovljeno izjemno učinkovito zalivanje žive meje in grmičevja. Cev lahko po potrebi skrajšate ali z uporabo I-delov podaljšate, lahko jo tudi razcepite z uporabo T-delov (največja dolžina cevi: 50 m). Za priklop na Kärcher Rain System® še posebej priporočamo T-del. Potrebno količino vode za kapljalno cev lahko optimalno nastavite prek stransko nastavljivega iztoka. Dvoslojna cev ne vsebuje ftalatov, kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva. Optimalno delovanje cevi je doseženo pri tlaku 2 bara. Namestitev cevi je izjemno preprosta in zanjo ne potrebujete orodja. Kärcher Rain System® združuje prednosti kapljalnega in navadnega zalivanja, deluje s tlakom do 4 bare ter ga lahko individualno prilagodite skoraj za vse tipe vrtov.

Značilnosti in prednosti
Kapljalna cev za Kärcher Rain System®.
  • Direktno zalivanje vzdolž rastlin.
Podaljšate lahko do 50 m
  • Enakomerno kapljanje vzdolž celotne dolžine cevi.
Kakovostna vrtna cev
  • Okolju prijazno in zdravju neoporečno.
Brez kadmija, barija in svinca
  • Okolju prijazno in zdravju neoporečno.
Odpornost proti mrazu
  • Cev lahko ostane tudi pozimi na prostem.
Optimalen tlak za kapljalno cev znaša 2 bar
  • Enakomerno kapljanje vzdolž celotne dolžine cevi.
Lahko uporabite tudi pod zemljo
  • Kapljalno cev lahko zakopljete do 5 cm globoko pod rahlo zemljo.
Dolžina 10 m
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 1/2″
Dolžina cevi (m) 10
Maks. tlak (bar) 4
Kapaciteta pri 4 barih (l/h) 250
Barva Črna
Teža (Kg) 0,525
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,55
Mere (D × Š × V) (mm) 147 x 345 x 25

Oprema

  • Odpornost proti mrazu

Video posnetki

Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Živa meja, grmovje
  • Rastline v vrstah
Dodatna oprema