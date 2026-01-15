10 m dolga kapljalna cev je del sistema Kärcher Rain System®. Voda iz cevi kaplja enakomerno vzdolž celotne dolžine in pristane točno tam, kjer jo potrebujete. S tem je zagotovljeno izjemno učinkovito zalivanje žive meje in grmičevja. Cev lahko po potrebi skrajšate ali z uporabo I-delov podaljšate, lahko jo tudi razcepite z uporabo T-delov (največja dolžina cevi: 50 m). Za priklop na Kärcher Rain System® še posebej priporočamo T-del. Potrebno količino vode za kapljalno cev lahko optimalno nastavite prek stransko nastavljivega iztoka. Dvoslojna cev ne vsebuje ftalatov, kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva. Optimalno delovanje cevi je doseženo pri tlaku 2 bara. Namestitev cevi je izjemno preprosta in zanjo ne potrebujete orodja. Kärcher Rain System® združuje prednosti kapljalnega in navadnega zalivanja, deluje s tlakom do 4 bare ter ga lahko individualno prilagodite skoraj za vse tipe vrtov.