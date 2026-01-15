Kapljalna cev
10 m dolga kapljalna cev je zaradi enakomernega dovajanja primerna za učinkovito zalivanje živih meja in grmičevja. Cev ne vsebuje ftalatov in jo lahko podaljšate na 50 m.
10 m dolga kapljalna cev je del sistema Kärcher Rain System®. Voda iz cevi kaplja enakomerno vzdolž celotne dolžine in pristane točno tam, kjer jo potrebujete. S tem je zagotovljeno izjemno učinkovito zalivanje žive meje in grmičevja. Cev lahko po potrebi skrajšate ali z uporabo I-delov podaljšate, lahko jo tudi razcepite z uporabo T-delov (največja dolžina cevi: 50 m). Za priklop na Kärcher Rain System® še posebej priporočamo T-del. Potrebno količino vode za kapljalno cev lahko optimalno nastavite prek stransko nastavljivega iztoka. Dvoslojna cev ne vsebuje ftalatov, kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva. Optimalno delovanje cevi je doseženo pri tlaku 2 bara. Namestitev cevi je izjemno preprosta in zanjo ne potrebujete orodja. Kärcher Rain System® združuje prednosti kapljalnega in navadnega zalivanja, deluje s tlakom do 4 bare ter ga lahko individualno prilagodite skoraj za vse tipe vrtov.
Značilnosti in prednosti
Kapljalna cev za Kärcher Rain System®.
- Direktno zalivanje vzdolž rastlin.
Podaljšate lahko do 50 m
- Enakomerno kapljanje vzdolž celotne dolžine cevi.
Kakovostna vrtna cev
- Okolju prijazno in zdravju neoporečno.
Brez kadmija, barija in svinca
- Okolju prijazno in zdravju neoporečno.
Odpornost proti mrazu
- Cev lahko ostane tudi pozimi na prostem.
Optimalen tlak za kapljalno cev znaša 2 bar
- Enakomerno kapljanje vzdolž celotne dolžine cevi.
Lahko uporabite tudi pod zemljo
- Kapljalno cev lahko zakopljete do 5 cm globoko pod rahlo zemljo.
Dolžina 10 m
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″
|Dolžina cevi (m)
|10
|Maks. tlak (bar)
|4
|Kapaciteta pri 4 barih (l/h)
|250
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,525
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,55
|Mere (D × Š × V) (mm)
|147 x 345 x 25
Oprema
- Odpornost proti mrazu
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Živa meja, grmovje
- Rastline v vrstah