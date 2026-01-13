Klin je del sistema Kärcher Rain System®. Zanesljivo bo pritrdil cevi sistema Kärcher Rain System® in kapljične cevi na želeno mesto in hkrati omogoča potreben odmik od tal. Klin, ki je dolg 17 cm, ima pripomoček za enostavno označevanje vtične globine. Gumijast obroček na ušesu za pritrjevanje zagotavlja zanesljivo pritrditev cevi. Kärcherjev sistem Rain System® združuje prednosti tehnike kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega sistema zalivanja. Najbolj učinkovit sistem deluje s tlakom do 4 bare in vam nudi cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.