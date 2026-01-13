Klin
Klin za pritrjevanje cevi sistema Kärcher Rain System® in kapljičnih cevi. Vgrajeni gumijast obroček zagotavlja optimalno pritrjevanje.
Klin je del sistema Kärcher Rain System®. Zanesljivo bo pritrdil cevi sistema Kärcher Rain System® in kapljične cevi na želeno mesto in hkrati omogoča potreben odmik od tal. Klin, ki je dolg 17 cm, ima pripomoček za enostavno označevanje vtične globine. Gumijast obroček na ušesu za pritrjevanje zagotavlja zanesljivo pritrditev cevi. Kärcherjev sistem Rain System® združuje prednosti tehnike kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega sistema zalivanja. Najbolj učinkovit sistem deluje s tlakom do 4 bare in vam nudi cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.
Značilnosti in prednosti
Koničast klin
- Enostavna pritrditev v zemljo
Gumijast obroč za pritrditev
- Optimalna pritrditev Kärcher Rain System® cevi in kapljalne cevi
Trpežna konstrukcija
- Posebej stabilen klin
Pomoč za označevanje
- Določitev optimalne vtične globine
Ergonomska oblika
- Lahko rokovanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,016
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,114
|Mere (D × Š × V) (mm)
|24 x 25 x 169
Obseg dobave
- Klini: 5 Kos(i)
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Gredice z rožami in zelenjavo