Komplet spojnih elementov
Komplet spojnih elementov vsebuje različne T-, I-elemente in končnike, ki dopolnjujejo možnosti priklopa za dodatne cevi sistema Kärcher Rain System®.
Komplet spojnih elementov je dopolnilni komplet za učinkovit sistem zalivanja Kärcher Rain System® in vsebuje 4 T-elemente, 4 I-elemente in 5 končnikov. T-element povezuje tri cevi sistema Kärcher Rain Systems® oz. kapljalne cevi med seboj, I-element pa dve. Pri stranskem izhodu T-elementa lahko nastavljate količino in tako tudi tlak, kar je optimalno za priklop kapljalne cevi. I-element je idealen za priključitev kapljalne cevi na konec cevi sistema Kärcher Rain System® ali za povezovanje dveh cevi sistema Kärcher Rain System®. S pomočjo končnika lahko napeljane ali skrajšane cevi zaprete na poljubnem mestu. Montaža cevi je otročje lahka in zanjo ne potrebujete orodja. Cev enostavno potisnete na končnik in ga pritrdite s pomočjo slepe matice. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.
Značilnosti in prednosti
Dopolnilni set za Kärcher Rain System®.
- Razširitev sistema Kärcher Rain System®
T-element z nastavljivim stranskim izhodom
- Ciljno zalivanje rastlin po potrebi.
- Stranski izhod kot idealen priključek za kapljalno cev
T-kos s tremi priključki
- Udobno povezovanje Kärcher Rain System® cevi in kapljalnih cevi
Končnik
- Udobno zapiranje Kärcher Rain System® cevi ali kapljalne cevi
I-element z dvema priključkoma
- Udobno povezovanje Kärcher Rain System® cevi in kapljalnih cevi
Ergonomska oblika
- Lahko rokovanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|4
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,373
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,446
|Mere (D × Š × V) (mm)
|103 x 101 x 33
Obseg dobave
- T-elementi z regulacijo: 4 Kos(i)
- I-elementi: 4 Kos(i)
- Končniki, veliki: 5 Kos(i)
Oprema
- Nastavljiva količina vode
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Gredice z rožami in zelenjavo
