Komplet spojnih elementov je dopolnilni komplet za učinkovit sistem zalivanja Kärcher Rain System® in vsebuje 4 T-elemente, 4 I-elemente in 5 končnikov. T-element povezuje tri cevi sistema Kärcher Rain Systems® oz. kapljalne cevi med seboj, I-element pa dve. Pri stranskem izhodu T-elementa lahko nastavljate količino in tako tudi tlak, kar je optimalno za priklop kapljalne cevi. I-element je idealen za priključitev kapljalne cevi na konec cevi sistema Kärcher Rain System® ali za povezovanje dveh cevi sistema Kärcher Rain System®. S pomočjo končnika lahko napeljane ali skrajšane cevi zaprete na poljubnem mestu. Montaža cevi je otročje lahka in zanjo ne potrebujete orodja. Cev enostavno potisnete na končnik in ga pritrdite s pomočjo slepe matice. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.