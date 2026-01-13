Komplet spojnih elementov

Komplet spojnih elementov vsebuje različne T-, I-elemente in končnike, ki dopolnjujejo možnosti priklopa za dodatne cevi sistema Kärcher Rain System®.

Komplet spojnih elementov je dopolnilni komplet za učinkovit sistem zalivanja Kärcher Rain System® in vsebuje 4 T-elemente, 4 I-elemente in 5 končnikov. T-element povezuje tri cevi sistema Kärcher Rain Systems® oz. kapljalne cevi med seboj, I-element pa dve. Pri stranskem izhodu T-elementa lahko nastavljate količino in tako tudi tlak, kar je optimalno za priklop kapljalne cevi. I-element je idealen za priključitev kapljalne cevi na konec cevi sistema Kärcher Rain System® ali za povezovanje dveh cevi sistema Kärcher Rain System®. S pomočjo končnika lahko napeljane ali skrajšane cevi zaprete na poljubnem mestu. Montaža cevi je otročje lahka in zanjo ne potrebujete orodja. Cev enostavno potisnete na končnik in ga pritrdite s pomočjo slepe matice. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.

Značilnosti in prednosti
Dopolnilni set za Kärcher Rain System®.
  • Razširitev sistema Kärcher Rain System®
T-element z nastavljivim stranskim izhodom
  • Ciljno zalivanje rastlin po potrebi.
  • Stranski izhod kot idealen priključek za kapljalno cev
T-kos s tremi priključki
  • Udobno povezovanje Kärcher Rain System® cevi in kapljalnih cevi
Končnik
  • Udobno zapiranje Kärcher Rain System® cevi ali kapljalne cevi
I-element z dvema priključkoma
  • Udobno povezovanje Kärcher Rain System® cevi in kapljalnih cevi
Ergonomska oblika
  • Lahko rokovanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 4
Barva Črna
Teža (Kg) 0,373
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,446
Mere (D × Š × V) (mm) 103 x 101 x 33

Obseg dobave

  • T-elementi z regulacijo: 4 Kos(i)
  • I-elementi: 4 Kos(i)
  • Končniki, veliki: 5 Kos(i)

Oprema

  • Nastavljiva količina vode

Video posnetki

Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Gredice z rožami in zelenjavo
Dodatna oprema
