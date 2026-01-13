Reducirni tlačni regulator s filtrom je del sistema Kärcher Rain System®. Zmanjšuje dohodni tlak iz maks. 12 barov na izhodni tlak 4 bare. Namestimo ga med dovodno cev in Kärcherjev Rain System®. Filter trdih delcev varuje sistem pred delci umazanije. Vložek filtra lahko kadarkoli brez težav snamete in ga očistite. Na vhodni strani se nahaja priključek za cev, ki je združljiv z vsemi znanimi sistemi na klik. Izhodna stran predstavlja priključek za Kärcherjevo cev sistema Rain System® ali za kapljalno cev. Cevi direktno nataknete ali jih pritrdite s pomočjo slepe matice brez potrebnega orodja. Učinkovit sistem zalivanja Rain System® združuje prednosti tehnike kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega sistema zalivanja. Sistem deluje s tlakom do 4 bare, lahko ga individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.