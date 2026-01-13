Reducirni tlačni regulator

Reducirni tlačni regulator s filtrom zmanjšuje dohodni tlak iz maks. 12 na optimalne 4 bare za Kärcherjev Rain System®. Filter trdih delcev varuje Kärcherjev Rain System® pred umazanijo.

Reducirni tlačni regulator s filtrom je del sistema Kärcher Rain System®. Zmanjšuje dohodni tlak iz maks. 12 barov na izhodni tlak 4 bare. Namestimo ga med dovodno cev in Kärcherjev Rain System®. Filter trdih delcev varuje sistem pred delci umazanije. Vložek filtra lahko kadarkoli brez težav snamete in ga očistite. Na vhodni strani se nahaja priključek za cev, ki je združljiv z vsemi znanimi sistemi na klik. Izhodna stran predstavlja priključek za Kärcherjevo cev sistema Rain System® ali za kapljalno cev. Cevi direktno nataknete ali jih pritrdite s pomočjo slepe matice brez potrebnega orodja. Učinkovit sistem zalivanja Rain System® združuje prednosti tehnike kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega sistema zalivanja. Sistem deluje s tlakom do 4 bare, lahko ga individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.

Značilnosti in prednosti
Vgrajen filter
  • Zaščita sistema Kärcher Rain System® pred delci umazanije.
Vgrajen zmanjševalec tlaka
  • Zmanjšuje vhodni tlak iz maks. 12 bar na 4 bar izhodnega tlaka.
Snemljiv vložek filtra
  • Filter je enostaven za čiščenje.
Ergonomska oblika
  • Lahko rokovanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj G3/4
Maks. tlak (bar) 12
Barva Črna
Teža (Kg) 0,146
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,176
Mere (D × Š × V) (mm) 250 x 470 x 470

Obseg dobave

  • Priključek za pipo G3/4
  • Vklj. s filtrom

Oprema

  • Priklop za Kärcher Rain System® cev

Video posnetki

Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Gredice z rožami in zelenjavo
Dodatna oprema
