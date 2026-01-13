T-element z regulacijo je del Kärcherjevega sistema Rain Systems®. Povezuje tri cevi sistema Kärcher Rain Systems® oz. kapljalne cevi. Omogoča tudi dve ločeni napeljavi cevi. Tako lahko sistem odlično prilagodite individualnim zahtevam. Stranski iztok vode je nastavljiv (količina, tlak) in je optimalen za priklop na kapljalno cev. Montaža cevi je izjemno enostavna in zanjo ne potrebujete orodja. Cev enostavno potisnete na T-element in ga pritrdite s slepo matico. Najbolj učinkovit Kärcherjev Rain System® združuje prednosti kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega zalivanja, deluje s tlakom do 4 bare in vam nudi cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami. Sistem lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.