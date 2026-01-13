Končnik
S končnikom lahko zapirate tako cevi Kärcher Rain System® kot tudi kapljalne cevi. Namestite ga na konec cevi brez orodja.
Končnik je del Kärcherjevega sistema Rain Systems®. Zapira cev sistema Kärcher Rain System® oz. kapljalno cev in tako omogoča, da lahko sistem individualno prilagodite glede na posamezno situacijo na vrtu. Napeljane ali skrajšane cevi lahko zaprete na poljubnem mestu. Montaža cevi je otročje lahka in zanjo ne potrebujete orodja. Cev enostavno potisnete na končnik in ga pritrdite s pomočjo slepe matice. Kärcherjev sistem Rain System® združuje prednosti tehnike kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega sistema zalivanja. Sistem deluje s tlakom do 4 bare, nudi vam cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe, ki je hkrati varčno in učinkovito.
Značilnosti in prednosti
Končnik
- Varen zaključek Kärcher Rain System® cevi oz. kapljalne cevi
Ergonomska oblika
- Lahko rokovanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|4
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,03
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,047
|Mere (D × Š × V) (mm)
|64 x 26 x 26
Obseg dobave
- Končniki, veliki: 2 Kos(i)
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Gredice z rožami in zelenjavo