Končnik je del Kärcherjevega sistema Rain Systems®. Zapira cev sistema Kärcher Rain System® oz. kapljalno cev in tako omogoča, da lahko sistem individualno prilagodite glede na posamezno situacijo na vrtu. Napeljane ali skrajšane cevi lahko zaprete na poljubnem mestu. Montaža cevi je otročje lahka in zanjo ne potrebujete orodja. Cev enostavno potisnete na končnik in ga pritrdite s pomočjo slepe matice. Kärcherjev sistem Rain System® združuje prednosti tehnike kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega sistema zalivanja. Sistem deluje s tlakom do 4 bare, nudi vam cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe, ki je hkrati varčno in učinkovito.