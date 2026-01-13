Pršilne manšete so del sistema Kärcher Rain System®. Namestite jih lahko kamorkoli na sistem Kärcher Rain System®. Montaža je enostavna, hitra in zanjo ne potrebujete orodja. Vgrajeno iglo odprte pršilne manšete enostavno zabodite v cev. Ko pršilno manšeto zaprete, jo s tem zanesljivo pritrdite na cev. Nastavitev kota pršenja je s pomočjo vrtljive glave nastavljiva vertikalno in horizontalno. Na šobi lahko glede na potrebe nastavite količino vode od 0 do 55l/h in tako zmanjšate porabo. Izjemno učinkovit Kärcherjev Rain System® deluje s tlakom do 4 bare in vam nudi cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami in združuje prednosti kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega zalivanja. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.