Pršilna manšeta

Pršilno manšeto z vgrajeno iglo lahko namestite kamorkoli na cev sistema Kärcher Rain System®. Nastavljive pršilnike (Micro Sprayer) lahko brez težav poljubno nastavite.

Pršilne manšete so del sistema Kärcher Rain System®. Namestite jih lahko kamorkoli na sistem Kärcher Rain System®. Montaža je enostavna, hitra in zanjo ne potrebujete orodja. Vgrajeno iglo odprte pršilne manšete enostavno zabodite v cev. Ko pršilno manšeto zaprete, jo s tem zanesljivo pritrdite na cev. Nastavitev kota pršenja je s pomočjo vrtljive glave nastavljiva vertikalno in horizontalno. Na šobi lahko glede na potrebe nastavite količino vode od 0 do 55l/h in tako zmanjšate porabo. Izjemno učinkovit Kärcherjev Rain System® deluje s tlakom do 4 bare in vam nudi cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami in združuje prednosti kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega zalivanja. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.

Značilnosti in prednosti
Pritrditev na Kärcher Rain System® cev
  • Prilagodljiva, natančna namestitev
Nastavljiva količina vode
  • Ciljno zalivanje rastlin po potrebi.
Z iglo in manšeto
  • Montaža brez orodja.
Gibljiva razpršilna glava
  • Enostavna nastavitev kota pršenja
Različne glave šob
  • Različni koti pršenja za ciljno zalivanje
Manšeta, ki jo lahko ponovno zaprete
  • Manšeto lahko namestite po potrebi in jo nato odstranite
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 4
Kapaciteta pri 4 barih (l/h) 55
Barva Rumena
Teža (Kg) 0,036
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,054
Mere (D × Š × V) (mm) 15 x 24 x 54

Obseg dobave

  • Pršilne manšete 360°: 1 Kos(i)
  • Pršilne manšete 180°: 2 Kos(i)
  • Pršilne manšete 90°: 2 Kos(i)

Oprema

  • Nastavljiva količina vode

Video posnetki

Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Gredice z rožami in zelenjavo
  • Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
Dodatna oprema