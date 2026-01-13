Pršilna manšeta
Pršilno manšeto z vgrajeno iglo lahko namestite kamorkoli na cev sistema Kärcher Rain System®. Nastavljive pršilnike (Micro Sprayer) lahko brez težav poljubno nastavite.
Pršilne manšete so del sistema Kärcher Rain System®. Namestite jih lahko kamorkoli na sistem Kärcher Rain System®. Montaža je enostavna, hitra in zanjo ne potrebujete orodja. Vgrajeno iglo odprte pršilne manšete enostavno zabodite v cev. Ko pršilno manšeto zaprete, jo s tem zanesljivo pritrdite na cev. Nastavitev kota pršenja je s pomočjo vrtljive glave nastavljiva vertikalno in horizontalno. Na šobi lahko glede na potrebe nastavite količino vode od 0 do 55l/h in tako zmanjšate porabo. Izjemno učinkovit Kärcherjev Rain System® deluje s tlakom do 4 bare in vam nudi cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami in združuje prednosti kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega zalivanja. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.
Značilnosti in prednosti
Pritrditev na Kärcher Rain System® cev
- Prilagodljiva, natančna namestitev
Nastavljiva količina vode
- Ciljno zalivanje rastlin po potrebi.
Z iglo in manšeto
- Montaža brez orodja.
Gibljiva razpršilna glava
- Enostavna nastavitev kota pršenja
Različne glave šob
- Različni koti pršenja za ciljno zalivanje
Manšeta, ki jo lahko ponovno zaprete
- Manšeto lahko namestite po potrebi in jo nato odstranite
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|4
|Kapaciteta pri 4 barih (l/h)
|55
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,036
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,054
|Mere (D × Š × V) (mm)
|15 x 24 x 54
Obseg dobave
- Pršilne manšete 360°: 1 Kos(i)
- Pršilne manšete 180°: 2 Kos(i)
- Pršilne manšete 90°: 2 Kos(i)
Oprema
- Nastavljiva količina vode
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Gredice z rožami in zelenjavo
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)