Tesnilne manšete so del sistema Kärcher Rain System®. Namestite jih kot bi mignil in to kamorkoli na cev sistema Kärcher Rain System®. Zanesljivo bodo tesnile odvečne manšetne odprtine. To omogočata gumijasta površina in vgrajena konica na notranji strani. Montaža je enostavna, hitra in zanjo ne potrebujete orodja. Konico potisnite v želeno odprtino in tako zaprete manšeto. S tem je cev varno zatesnjena in jo lahko uporabljate naprej, ne da bi pri tem trošili vodo. Izjemno učinkovit Kärcherjev Rain System® deluje s tlakom do 4 bare in vam nudi cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami in združuje prednosti kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega zalivanja. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.