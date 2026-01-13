Tesnilna manšeta
Tesnilne manšete lahko namestite na poljubno mesto cevi sistema Kärcher Rain System®. Montaža je enostavna in zanesljivo zaprejo odvečne manšetne odprtine.
Tesnilne manšete so del sistema Kärcher Rain System®. Namestite jih kot bi mignil in to kamorkoli na cev sistema Kärcher Rain System®. Zanesljivo bodo tesnile odvečne manšetne odprtine. To omogočata gumijasta površina in vgrajena konica na notranji strani. Montaža je enostavna, hitra in zanjo ne potrebujete orodja. Konico potisnite v želeno odprtino in tako zaprete manšeto. S tem je cev varno zatesnjena in jo lahko uporabljate naprej, ne da bi pri tem trošili vodo. Izjemno učinkovit Kärcherjev Rain System® deluje s tlakom do 4 bare in vam nudi cev s premerom 1/2'' s kapljalnimi in pršilnimi manšetami in združuje prednosti kapljalnega (Micro-Dripping) in navadnega zalivanja. Kärcherjev Rain System® lahko individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.
Značilnosti in prednosti
Manšeta, ki jo lahko ponovno zaprete
- Manšeto lahko poljubno namestite in jo po potrebi nato odstranite
Pritrditev na Kärcher Rain System® cev
- Prilagodljiva, natančna namestitev
Gumirana površina vklj. s konico na notranji strani
- Enostavno zapiranje manšetnih odprtin na cevi
- Kärcher Rain System® cev lahko še naprej učinkovito uporabljate
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|4
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,01
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,028
|Mere (D × Š × V) (mm)
|16 x 23 x 21
Obseg dobave
- Tesnilne manšete: 5 Kos(i)
