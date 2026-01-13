Kärcher Rain Box
Razširljiv Kärcher Rain Box s filtrom, kapljalnimi manšetami, priključnimi elementi in cevmi je idealen komplet za začetnike, ki ga lahko nemudoma priključite in začnete učinkovito zalivati.
Kärcherjev Rain Box je idealen vstop v svet učinkovitega, varčnega in optimalnega zalivanja vrta. Komplet vsebuje G1 priključek za pipo z reducirnim nastavkom G3/4 za priklop na pipo za vodo, 2 spojki, 1 filter, 15 m Kärcher Rain System® cevi (kot dovodna cev in cev za namestitev manšet), 10 m kapljalne cevi, 4 T-elemente z regulacijo, 4 I-elemente, 10 kapljalnih manšet ter 5 klinov za pritrditev cevi. Vse dele lahko namestite brez potrebnega orodja. Kapljalne manšete lahko po želji namestite na cev Kärcherjevega sistema Rain System®. So nastavljive (0-10l/h). Kapljalna cev enakomerno kaplja vzdolž celotne dolžine in jo lahko s pomočjo nastavljivega odtoka na T-elementu optimalno nastavite. Sistem deluje s tlakom do 4 bare, lahko ga individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.
Značilnosti in prednosti
Celoten komplet
- Celoten začetni komplet Kärcher Rain System®.
- Takoj pripravljeno: V komplet so vključeni vsi sistemsko pomembni elementi.
Kapljalna manšeta z nastavitvijo količine vode
- Ciljno zalivanje rastlin po potrebi.
Pritrditev na Kärcher Rain System® cev
- Prilagodljiva, natančna namestitev.
Kapljalna manšeta z vgrajeno iglo
- Montaža brez orodja.
Kapljalna manšeta, ki jo lahko ponovno zaprete
- Manšeto lahko poljubno namestite in jo po potrebi nato odstranite.
Pregledno število sestavnih delov
- Zamudno načrtovanje ni potrebno.
Vključena Kärcher Rain System® cev
- Zelo prilagodljivo polaganje.
T-element z nastavitvijo količine vode
- Optimalna nastavitev količine vode za kapljalno cev.
Razširljivost
- Razširljivo na druge komponente sistema Kärcher Rain System®.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|4
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|2,683
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,84
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 289 x 113
Obseg dobave
- Vklj. s filtrom
- T-elementi z regulacijo: 4 Kos(i)
- I-elementi: 4 Kos(i)
- Končniki, veliki: 5 Kos(i)
- Kapljalne manšete: 10 Kos(i)
- Klini: 5 Kos(i)
- Cev za kapljično zalivanje: 10 m
- Kärcher Rain System® cev: 1/2″, 1 x 15 m
- Spojka: 2 Kos(i)
- Priključek za pipo z redukcijskim elementom, G1, G3/4: 1 Kos(i)
Oprema
- Nastavljiva količina vode
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Gredice z rožami in zelenjavo
- Živa meja, grmovje
- Rastline v vrstah
