Kärcherjev Rain Box je idealen vstop v svet učinkovitega, varčnega in optimalnega zalivanja vrta. Komplet vsebuje G1 priključek za pipo z reducirnim nastavkom G3/4 za priklop na pipo za vodo, 2 spojki, 1 filter, 15 m Kärcher Rain System® cevi (kot dovodna cev in cev za namestitev manšet), 10 m kapljalne cevi, 4 T-elemente z regulacijo, 4 I-elemente, 10 kapljalnih manšet ter 5 klinov za pritrditev cevi. Vse dele lahko namestite brez potrebnega orodja. Kapljalne manšete lahko po želji namestite na cev Kärcherjevega sistema Rain System®. So nastavljive (0-10l/h). Kapljalna cev enakomerno kaplja vzdolž celotne dolžine in jo lahko s pomočjo nastavljivega odtoka na T-elementu optimalno nastavite. Sistem deluje s tlakom do 4 bare, lahko ga individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.