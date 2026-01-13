Kärcher Rain Box

Razširljiv Kärcher Rain Box s filtrom, kapljalnimi manšetami, priključnimi elementi in cevmi je idealen komplet za začetnike, ki ga lahko nemudoma priključite in začnete učinkovito zalivati.

Kärcherjev Rain Box je idealen vstop v svet učinkovitega, varčnega in optimalnega zalivanja vrta. Komplet vsebuje G1 priključek za pipo z reducirnim nastavkom G3/4 za priklop na pipo za vodo, 2 spojki, 1 filter, 15 m Kärcher Rain System® cevi (kot dovodna cev in cev za namestitev manšet), 10 m kapljalne cevi, 4 T-elemente z regulacijo, 4 I-elemente, 10 kapljalnih manšet ter 5 klinov za pritrditev cevi. Vse dele lahko namestite brez potrebnega orodja. Kapljalne manšete lahko po želji namestite na cev Kärcherjevega sistema Rain System®. So nastavljive (0-10l/h). Kapljalna cev enakomerno kaplja vzdolž celotne dolžine in jo lahko s pomočjo nastavljivega odtoka na T-elementu optimalno nastavite. Sistem deluje s tlakom do 4 bare, lahko ga individualno nastavite glede na posamezen tip vrta in odlično deluje s SensoTimer-jem za uravnavanje zalivanja glede na potrebe.

Značilnosti in prednosti
Celoten komplet
  • Celoten začetni komplet Kärcher Rain System®.
  • Takoj pripravljeno: V komplet so vključeni vsi sistemsko pomembni elementi.
Kapljalna manšeta z nastavitvijo količine vode
  • Ciljno zalivanje rastlin po potrebi.
Pritrditev na Kärcher Rain System® cev
  • Prilagodljiva, natančna namestitev.
Kapljalna manšeta z vgrajeno iglo
  • Montaža brez orodja.
Kapljalna manšeta, ki jo lahko ponovno zaprete
  • Manšeto lahko poljubno namestite in jo po potrebi nato odstranite.
Pregledno število sestavnih delov
  • Zamudno načrtovanje ni potrebno.
Vključena Kärcher Rain System® cev
  • Zelo prilagodljivo polaganje.
T-element z nastavitvijo količine vode
  • Optimalna nastavitev količine vode za kapljalno cev.
Razširljivost
  • Razširljivo na druge komponente sistema Kärcher Rain System®.
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 4
Barva Rumena
Teža (Kg) 2,683
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,84
Mere (D × Š × V) (mm) 380 x 289 x 113

Obseg dobave

  • Vklj. s filtrom
  • T-elementi z regulacijo: 4 Kos(i)
  • I-elementi: 4 Kos(i)
  • Končniki, veliki: 5 Kos(i)
  • Kapljalne manšete: 10 Kos(i)
  • Klini: 5 Kos(i)
  • Cev za kapljično zalivanje: 10 m
  • Kärcher Rain System® cev: 1/2″, 1 x 15 m
  • Spojka: 2 Kos(i)
  • Priključek za pipo z redukcijskim elementom, G1, G3/4: 1 Kos(i)

Oprema

  • Nastavljiva količina vode

Video posnetki

Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Gredice z rožami in zelenjavo
  • Živa meja, grmovje
  • Rastline v vrstah
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.