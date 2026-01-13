Komplet kapljalne cevi je pripravljen za takojšnjo priključitev in uporabo ter vsebuje filter trdnih delcev, 20 m kapljalne cevi in končnik. Vzdolž celotne dolžine voda enakomerno kaplja iz cevi. Ker cev vodo dovaja točno tam, kjer jo potrebujete, bodo žive meje in grmičevje optimalno oskrbljeni. Cev lahko po potrebi krajšate ali varno zaprete s končnikom. Dvoslojna cev ne vsebuje ftalatov, kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva. Idealen najvišji tlak v cevi znaša 2 bara. Filter trdnih delcev varuje kapljalno cev pred delci umazanije. Filtrski vložek lahko kadar koli brez težav snamete in ga očistite. Na vhodni strani je priključek za cev, ki je združljiv z vsemi znanimi sistemi na klik. Učinkovit sistem zalivanja Kärcher Rain System® združuje prednosti tehnike kapljalnega in navadnega sistema zalivanja. Deluje s tlakom do 4 bare in ga lahko individualno prilagodite vsem tipom vrtov.