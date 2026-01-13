Komplet kapljalne cevi
Komplet kapljalne cevi, pripravljen za takojšnjo priključitev in uporabo (vključeno s filtrom in končnikom), je primeren za učinkovito zalivanje živih meja in grmičkov, zaradi enakomernega dovajanja vode.
Komplet kapljalne cevi je pripravljen za takojšnjo priključitev in uporabo ter vsebuje filter trdnih delcev, 20 m kapljalne cevi in končnik. Vzdolž celotne dolžine voda enakomerno kaplja iz cevi. Ker cev vodo dovaja točno tam, kjer jo potrebujete, bodo žive meje in grmičevje optimalno oskrbljeni. Cev lahko po potrebi krajšate ali varno zaprete s končnikom. Dvoslojna cev ne vsebuje ftalatov, kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva. Idealen najvišji tlak v cevi znaša 2 bara. Filter trdnih delcev varuje kapljalno cev pred delci umazanije. Filtrski vložek lahko kadar koli brez težav snamete in ga očistite. Na vhodni strani je priključek za cev, ki je združljiv z vsemi znanimi sistemi na klik. Učinkovit sistem zalivanja Kärcher Rain System® združuje prednosti tehnike kapljalnega in navadnega sistema zalivanja. Deluje s tlakom do 4 bare in ga lahko individualno prilagodite vsem tipom vrtov.
Značilnosti in prednosti
Kapljalna cev za Kärcher Rain System®.
- Direktno zalivanje vzdolž rastlin.
Vklj. s končnikom in filtrom
- Komplet, pripravljen za priklop.
- Lahko kombinirate z znanimi klik sistemi.
Podaljšate lahko do 50 m
- Enakomerno kapljanje vzdolž celotne dolžine cevi.
Kakovostna vrtna cev
- Zdravju neoporečno in okolju prijazno.
Brez kadmija, barija in svinca
Brez kadmija, barija in svinca
Odpornost proti mrazu
- Cev lahko ostane tudi pozimi na prostem.
Optimalen tlak za kapljalno cev: 2 bar
Optimalen tlak za kapljalno cev: 2 bar
Lahko jo zakopljete
- Kapljalno cev lahko zakopljete do 5 cm globoko pod rahlo zemljo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″
|Dolžina cevi (m)
|20
|Priključni navoj
|G3/4
|Maks. tlak (bar)
|4
|Kapaciteta pri 4 barih (l/h)
|500
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,114
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,162
|Mere (D × Š × V) (mm)
|223 x 385 x 28
Obseg dobave
- Končniki, veliki: 1 Kos(i)
- Cev za kapljično zalivanje: 20 m
- Filter delcev: 1 Kos(i)
- Zalivanje vrta
- Živa meja, grmovje
- Rastline v vrstah
