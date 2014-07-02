2-cestný pripojovací adaptér pre čerpadlá, G1

Pomocou 2-cestného pripojovacieho adaptéra je možné čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne pripojiť k dvom vodovodným prípojkám.

Pomocou 2-cestného pripojovacieho adaptéra je možné čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne pripojiť k dvom vodovodným prípojkám s vnútorným závitom – a flexibilne ho používať s jedným alebo dvoma aktívnymi výstupmi. Buď je možné použiť oba vývody po stranách, alebo jeden vývod na boku a druhý smerom nahor. Pripojovací závit: G1 (33,3 mm) až G1 (33,3 mm).

Vlastnosti a výhody
2-cestný pripájací adaptér
  • Rýchly prechod z vodovodných prípojok s vnútorným závitom na čerpadlo s vnútorným závitom. Na využitie jedného alebo dvoch aktívnych vývodov. Vrátane zatváracieho veka.
Flexibilná montáž
  • Optimálne nasmerovanie pripojených hadíc a vedení.
Montáž bez náradia.
  • Na pripojenie nie je potrebné náradie
Optimalizovaný pripájací závit
  • Bezpečné utesnenie adaptéra bez tesniacej pásky atď.
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosti 1 "až 1"
Veľkosť závitu G1
Priemer 1″
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 80 x 128 x 40

Výbava

  • Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Oblasti využitia
  • Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
  • Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky