2-cestný pripojovací adaptér pre čerpadlá, G1
Pomocou 2-cestného pripojovacieho adaptéra je možné čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne pripojiť k dvom vodovodným prípojkám.
Pomocou 2-cestného pripojovacieho adaptéra je možné čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne pripojiť k dvom vodovodným prípojkám s vnútorným závitom – a flexibilne ho používať s jedným alebo dvoma aktívnymi výstupmi. Buď je možné použiť oba vývody po stranách, alebo jeden vývod na boku a druhý smerom nahor. Pripojovací závit: G1 (33,3 mm) až G1 (33,3 mm).
Vlastnosti a výhody
2-cestný pripájací adaptér
- Rýchly prechod z vodovodných prípojok s vnútorným závitom na čerpadlo s vnútorným závitom. Na využitie jedného alebo dvoch aktívnych vývodov. Vrátane zatváracieho veka.
Flexibilná montáž
- Optimálne nasmerovanie pripojených hadíc a vedení.
Montáž bez náradia.
- Na pripojenie nie je potrebné náradie
Optimalizovaný pripájací závit
- Bezpečné utesnenie adaptéra bez tesniacej pásky atď.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosti
|1 "až 1"
|Veľkosť závitu
|G1
|Priemer
|1″
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|80 x 128 x 40
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
- Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky