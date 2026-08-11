Batéria 36 V/ 2,5 Ah

Batéria 36 V/2,5 Ah Battery Power s inovatívnou technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 36 V Battery Power.

Vymeniteľná batéria 36 V/2,5 Ah Battery Power je vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 36 V Battery Power. Vďaka inovatívnej technológii Real Time s displejom LCD vždy vidíte zostávajúcu výdrž batérie, zostávajúci čas nabíjania a stav nabitia – v závislosti od použitého zariadenia. Výkonné lítium-iónové články zaisťujú stály výkon a zabezpečujú, že batéria sa nevybije alebo nestratí kapacitu v dôsledku častého čiastočného vybitia (pamäťový efekt).

Vlastnosti a výhody
Batéria 36 V/ 2,5 Ah: Inovačná technológia reálneho času
Inovačná technológia reálneho času
Integrovaná LCD obrazovka zobrazuje zostávajúcu dobu prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a stav nabíjania po celú dobu
Batéria 36 V/ 2,5 Ah: 36 V platforma batérií Kärcher
36 V platforma batérií Kärcher
Pre použitie vo všetkých zariadeniach systému batérií Battery Power 36 V od spoločnosti Kärcher. Pre použitie vo všetkých zariadeniach s platformou batérií 36 V Kärcher Battery Power +.
Batéria 36 V/ 2,5 Ah: Výkonné lítium-iónové články
Výkonné lítium-iónové články
Lítium-iónová batéria zaručuje konštantný výkon a zabraňuje samovybíjaniu a memory efektu.
Automatický režim skladovania
  • Predlžuje životnosť článkov.
Ochrana pred prúdom vody podľa IPX 5
  • Bezpečná ochrana pri používaní s prúdom vody.
Efektívny teplotný manažment
  • Maximálny výkon vďaka efektívnej akumulácii tepla a inteligentnému manažmentu batérií.
Inteligentná kontrola článkov
  • Chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
Robustný obal
  • Batérie Kärcher sú mimoriadne odolné voči nárazom.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 2,5
Energia (Wh) 90
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Rozmery (d x š x v) (mm) 134 x 88 x 73
Batéria 36 V/ 2,5 Ah
Batéria 36 V/ 2,5 Ah

Video