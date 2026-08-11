Batéria 36 V/ 2,5 Ah
Batéria 36 V/2,5 Ah Battery Power s inovatívnou technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 36 V Battery Power.
Vymeniteľná batéria 36 V/2,5 Ah Battery Power je vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 36 V Battery Power. Vďaka inovatívnej technológii Real Time s displejom LCD vždy vidíte zostávajúcu výdrž batérie, zostávajúci čas nabíjania a stav nabitia – v závislosti od použitého zariadenia. Výkonné lítium-iónové články zaisťujú stály výkon a zabezpečujú, že batéria sa nevybije alebo nestratí kapacitu v dôsledku častého čiastočného vybitia (pamäťový efekt).
Vlastnosti a výhody
Inovačná technológia reálneho časuIntegrovaná LCD obrazovka zobrazuje zostávajúcu dobu prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a stav nabíjania po celú dobu
36 V platforma batérií KärcherPre použitie vo všetkých zariadeniach systému batérií Battery Power 36 V od spoločnosti Kärcher. Pre použitie vo všetkých zariadeniach s platformou batérií 36 V Kärcher Battery Power +.
Výkonné lítium-iónové článkyLítium-iónová batéria zaručuje konštantný výkon a zabraňuje samovybíjaniu a memory efektu.
Automatický režim skladovania
- Predlžuje životnosť článkov.
Ochrana pred prúdom vody podľa IPX 5
- Bezpečná ochrana pri používaní s prúdom vody.
Efektívny teplotný manažment
- Maximálny výkon vďaka efektívnej akumulácii tepla a inteligentnému manažmentu batérií.
Inteligentná kontrola článkov
- Chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
Robustný obal
- Batérie Kärcher sú mimoriadne odolné voči nárazom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Energia (Wh)
|90
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|134 x 88 x 73
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