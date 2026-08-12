Rýchlonabíjačka 36 V

Pomocou rýchlonabíjačky je možné 36 V / 2,5 Ah batériu Battery Power nabiť na 80 percent iba za 45 min. Hodí sa aj pre všetky ostatné batérie 36 V systému vymeniteľných batérií Battery Power

Rýchlonabíjačka pre všetky 36 V vymeniteľné batérie systému 36 V vymeniteľných batérií Battery Power značky Kärcher navráti každej batérii plný výkon za veľmi krátky. Vymeniteľnú batériu 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power nabije napríklad na 80 % iba za 45 minút. Nabíjačka má okrem toho integrovaný nástenný držiak.

Vlastnosti a výhody
Rýchlonabíjačka 36 V: Rýchlonabíjačka
Rýchlonabíjačka
Vymeniteľnú nabíjateľnú batériu Battery Power 36 V/2,5 Ah od spoločnosti Kärcher nabije na 80 % za 48 minút. Batériu 36 V / 5,0 Ah Kärcher nabije na 80% za 1,5 hodiny.
Rýchlonabíjačka 36 V: Všestranné využitie
Všestranné využitie
Kompatibilné so všetkými batériami na 36 V batériovej platforme Kärcher.
Rýchlonabíjačka 36 V: Nástenný držiak
Nástenný držiak
Upevnenie na stenu.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Doba nabíjania batérie s rýchlou nabíjačkou 36 V / 2.5 Ah Battery Power battery:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

36 V / 5.0 Ah Battery Power battery:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Nabíjací prúd (A) 2,5
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 184 x 133 x 88
Rýchlonabíjačka 36 V

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