Rýchlonabíjačka 36 V
Pomocou rýchlonabíjačky je možné 36 V / 2,5 Ah batériu Battery Power nabiť na 80 percent iba za 45 min. Hodí sa aj pre všetky ostatné batérie 36 V systému vymeniteľných batérií Battery Power
Rýchlonabíjačka pre všetky 36 V vymeniteľné batérie systému 36 V vymeniteľných batérií Battery Power značky Kärcher navráti každej batérii plný výkon za veľmi krátky. Vymeniteľnú batériu 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power nabije napríklad na 80 % iba za 45 minút. Nabíjačka má okrem toho integrovaný nástenný držiak.
Vlastnosti a výhody
RýchlonabíjačkaVymeniteľnú nabíjateľnú batériu Battery Power 36 V/2,5 Ah od spoločnosti Kärcher nabije na 80 % za 48 minút. Batériu 36 V / 5,0 Ah Kärcher nabije na 80% za 1,5 hodiny.
Všestranné využitieKompatibilné so všetkými batériami na 36 V batériovej platforme Kärcher.
Nástenný držiakUpevnenie na stenu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Doba nabíjania batérie s rýchlou nabíjačkou
|
36 V / 2.5 Ah Battery Power battery:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
36 V / 5.0 Ah Battery Power battery:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|184 x 133 x 88
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