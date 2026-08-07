Hubica na okná Comfort
S hubicou na okná Comfort možno vďaka dlhej a flexibilnej stierke ľahko a dôkladne vyčistiť aj ťažko dostupné okná. Pre výsledky tak čisté, že žiaria.
Jednoduché riešenie na čistenie sklenených povrchov parným čističom. S hubicou na okná Comfort je možné ľahko čistiť okná, zrkadlá a iné sklenené povrchy bez akýchkoľvek škvŕn. Dlhá stierka uľahčuje odstraňovanie pruhov a stôp aj z ťažko čistiteľných oblastí. Pre efektívne čistenie okien bez chémie.
Vlastnosti a výhody
Otvory pre výstup pary na hubiciČistený povrch sa rovnomerne naparí, čo prispieva k optimálnemu uvoľneniu špiny.
Kvalitná stierkaČistenie okien, zrkadiel a mnohých ďalších sklenených povrchov bez šmúh. Vlhkosť a uvoľnené nečistoty sa účinne odstraňujú.
Dlhá, flexibilná stierkaObzvlášť dlhá stierka hubice na okná zaisťuje dokonalé výsledky čistenia aj v ťažko dostupných rohoch.
Čistenie bez chémie
- Horúca para má veľmi silný účinok rozpúšťania nečistôt. Metóda je zároveň udržateľná, pretože nie je potrebné používať ďalšie čistiace prostriedky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|140 x 225 x 43
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy