Hubica na okná Comfort

S hubicou na okná Comfort možno vďaka dlhej a flexibilnej stierke ľahko a dôkladne vyčistiť aj ťažko dostupné okná. Pre výsledky tak čisté, že žiaria.

Jednoduché riešenie na čistenie sklenených povrchov parným čističom. S hubicou na okná Comfort je možné ľahko čistiť okná, zrkadlá a iné sklenené povrchy bez akýchkoľvek škvŕn. Dlhá stierka uľahčuje odstraňovanie pruhov a stôp aj z ťažko čistiteľných oblastí. Pre efektívne čistenie okien bez chémie.

Vlastnosti a výhody
Hubica na okná Comfort: Otvory pre výstup pary na hubici
Otvory pre výstup pary na hubici
Čistený povrch sa rovnomerne naparí, čo prispieva k optimálnemu uvoľneniu špiny.
Hubica na okná Comfort: Kvalitná stierka
Kvalitná stierka
Čistenie okien, zrkadiel a mnohých ďalších sklenených povrchov bez šmúh. Vlhkosť a uvoľnené nečistoty sa účinne odstraňujú.
Hubica na okná Comfort: Dlhá, flexibilná stierka
Dlhá, flexibilná stierka
Obzvlášť dlhá stierka hubice na okná zaisťuje dokonalé výsledky čistenia aj v ťažko dostupných rohoch.
Čistenie bez chémie
  • Horúca para má veľmi silný účinok rozpúšťania nečistôt. Metóda je zároveň udržateľná, pretože nie je potrebné používať ďalšie čistiace prostriedky.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 140 x 225 x 43

Video

Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy